Janet嚮往愛琴海 放閃做公益

2018年04月25日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

幕後操刀的米蘭攝影師Micol Sabbadini，也親自下海示範與WEEKEND Max Mara的聯名作品。（WEEKEND Max Mara提供）

WEEKEND Max Mara愛琴海陽光精選系列印花長褲，2萬7100元。（WEEKEND Max Mara提供）

WEEKEND Max Mara愛琴海陽光精選系列Pasticcino甜點包，1萬6500元。（WEEKEND Max Mara提供）

WEEKEND Max Mara愛琴海陽光精選系列絲巾，7400元。（WEEKEND Max Mara提供）

產後復出的Janet謝怡芬，昨（24日）攜手老公George，一同參加WEEKEND Max Mara春夏愛琴海陽光系列新品發表會，產後身材恢復良好的她，也以一襲流蘇襯衫現身，露出小蠻腰，更被一旁老公讚賞。

穿上印有愛琴海風景長裙的Janet，提到希臘竟然聯想到老公的前女友們，還對有二分之一希臘血統的George開玩笑抗議說：「他帶過每個女朋友去（希臘）度假，但我從來沒去過。」讓一旁老公急忙發誓一定會帶著她去希臘，兩人一來一往，透露著甜蜜火花。

延續這份關於愛的主題，WEEKEND Max Mara本季與米蘭攝影師Micol Sabbadini合作，以愛琴海島嶼風景為背景，將藍白馬賽克圖紋、牡丹花、帆船、白色小屋等代表性影像及「LOVE」字串，構成別具度假氣息的繽紛意象。

品牌亦選擇和伊甸社會褔利基金會合作，即日起至4月30日止，凡於WEEKEND Max Mara購買此系列商品，及捐贈部分所得予「弱勢兒童服務計畫」，讓時尚陽光能照耀到更多需要幫助的慢飛天使身上。

(中國時報)