香港藝術街跑 時尚圈參一腳

2018年04月25日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

SPORT b.把對藝術的熱情延伸到路跑活動中。（SPORT b.提供）

4月的星期二晚上，參加者在港九的大街小巷感受路跑文化。（SPORT b.提供）

香港樂團野佬Yellow，在「塗」跑派對送上好聽音樂。（SPORT b.提供）

全球各大運動品牌辦路跑延燒，時尚圈也參一腳。法國品牌agnes b.旗下SPORT b.，與香港專門推廣馬拉松的「RunOurCity」全城街馬合作，舉辦「SPORT b. x ROCer Graffiti Run『塗』跑2018」，打造一系列全新藝術路跑活動，於4月的每個星期二晚上舉行，一連4個星期，昨（24日）圓滿落幕，推廣「想就做，想就跑！」的自由概念。

SPORT b.推專業運動服

agnes b.亞太區行政總裁Gianni Butera表示，SPORT b.一向對藝術充滿熱情，今年春夏更首度推出專業運動服系列the Pure Line，以亮眼的螢光黃帶出時髦活力感，並擁有眾多實用的高機能設計。

該跑步路線包括深水土步、黃竹坑、觀塘及上環等社區的街道，尋找社區之間各具特色的Graffiti（塗鴉）及壁畫。邊跑邊欣賞不同藝術家的街頭創作及故事，體驗不一樣的文化色彩，讓參加者更了解塗鴉文化，就是一種反映現代香港精神的新藝術。

壓軸派對歌手獻唱

昨天最後一場路跑結束後，也特別邀請香港著名街頭藝術家曾昭昶（Uncle），為額外捐款最高的前3位參加者，繪畫獨一無二、結合跑步及塗鴉元素的作品。同時，香港樂團野佬Yellow、小清新勞嘉怡Yukilovey，及街頭音樂人羅凱鈴Judas等，也在派對獻上好聽音樂。

(中國時報)