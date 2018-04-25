想看NBA英文直播 tutorJr引孩子學習增動力

2018年04月25日 04:12 中國時報 石欣蒨 、 吳娮翎 報導

tutorJr總經理黃嘉琦（右）與李李仁共同推薦因材施教的英語教學。（tutorJr提供）

從小學習語言，吸收力自然快，據語言學家Patricia Kuhl研究指出，嬰兒和幼童在7歲前都是學習語言的天才，全台最大青少兒教育平台tutorJr日前公布台灣青少兒學習大數據，指出青少兒最喜歡在結合興趣與玩樂的氛圍中學習。為歡慶集團20周年，同步推出專為孩子量身打造的「黃金學習產品」專屬課程，為孩子奠定未來競爭力。

人數較前年成長3位數

許多家長為了小孩的未來，讓他們從小學習英語，tutorJr數據報告中發現，2017年與前年比較，家長選擇給孩子真人線上教學平台的人數，高達3位數成長，當中還有些有趣的觀察，像是男孩每月學習時數比女孩多近10%，而且跟外籍老師對談時也較不怕生，大多都是因為自身興趣而學習，像是希望以後可直接觀賞沒有字幕的NBA直播等，讓孩子有更多學習英文的動力。

量身打造1對1專屬課程

tutorJr總經理黃嘉綺表示，自主研發的DCGS動態課程系統可透過個性化教學、累積的大數據及利用AI系統分析，找出最適合的專業歐美外師及教材，像「黃金學習產品」就以孩子的年齡、興趣、程度，量身打造1對1專屬課程，也可自己選擇喜歡的名師講堂，「預計今年會陸續推出數學、程式語言、作文等多元課程，希望讓孩子依天賦、興趣發展，未來可站上發光的舞台。」

愛家出了名的男星李李仁也特別出席tutorJr活動，分享自己的育兒經驗，他說，小孩平常在家也會讀英文書、唱歌，從興趣中學習，未來也計畫讓小孩出國唸書，但是還是要等孩子自己選擇，他希望成長之路，能一直陪伴孩子。

(中國時報)