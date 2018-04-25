2018年04月25日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

微風台北車站雞三和親子丼，以秘傳醬汁煮雞肉搭配半熟蛋製成，270元。（微風提供）

SOGO復興館拉麵山頭火6周年新品「青辣椒豚骨鹽味拉麵」，290元。（SOGO提供）

拉麵山頭火預計6月中開賣拉麵山頭火點心條餅-鹽味豚骨拉麵口味，價格未定。（SOGO提供）

日本美食是百貨餐飲常勝軍，近期皆趁母親節聚餐旺季推新菜搶客。遠東SOGO忠孝館名古屋料亭「神樂家」來台5年，72坪店面年平均業績7000萬元屬高坪效，3月起改由日本直營，今（25日）起至5月13日推出5周年紀念套餐同步歡慶母親節，採用螢光烏賊、北海道七星米等日本食材，每日限定共20套。

北海道旭川「拉麵山頭火」以豚骨湯頭的「鹽味拉麵」起家，本月登台6周年，即日起在SOGO復興館發表新品「青辣椒豚骨鹽味拉麵」，適合愛喝辣湯的族群，5月起同步在京站店，和板橋、台中、台南大遠百店販售；6月起跨足零售通路，與點心餅所屬的優雅食公司合作鹽味豚骨拉麵口味點心條餅。

微風各館也著重日系餐飲布局，微風台北車站5月19日引進日本百年「雞三和」親子丼全台首店；微風信義6月邀日本全國海鮮丼金賞肯定的人氣排隊店「日本橋海鮮丼つじ半（Tsujihan）」進駐，開全台首店；11月開幕的微風南山則延攬米其林一星的Ukai鐵板燒開北部首店。

(中國時報)