大佛拈花 2018地球心靈文化節－以佛為鏡 鄭家鐘盼傳遞正念

2018年04月25日 04:12 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

圖片提供／台灣覺性地球協會

大佛拈花-2018地球心靈文化節

「那天我和家人到法鼓山，跪拜完大家都起身了，只有我，不知為何跪下去就起不來，淚流滿面。」台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘回憶自己對佛開悟的瞬間，「我曾經覺得跪拜只是儀式，當下才頓悟，跪拜從來不是為佛，是為了自己。是佛讓我透過跪拜，有了謙卑、親近土地的時刻。」

鄭家鐘表示，五月即將展開的「大佛拈花—2018地球心靈文化節」，藝術家洪啟嵩透過鏡面神經元理論，認為生命間有自然相互模仿的狀態，因此若是能以佛為鏡，人心自然放下執著，「人成長的過程中，都在透過鏡面整理自己，到一個階段，都整理好之後，在佛的情境裡，自然就開悟了。」

鄭家鐘以台新藝術獎為例，觀察當代藝術家如何與世界對話，例如蔡明亮的《玄奘》，由李康生穿袈裟，躺在白紙上，藝術家高俊宏圍繞著李康生，畫下蜘蛛精等西遊記的角色，然後李康生離開白紙，留下一個空白的人型，最後高俊宏再把整張白紙收掉，「就像佛法中的成住壞空。」

不過鄭家鐘也認為，藝術家透過創作求美、求真，然而在運用宗教符碼時，多用來省思、反諷人性的黑暗，「當代藝術不太直接控訴惡或宣揚善，但用美學方式回應真實世界的時候，善更容易引起共鳴，感動人心。」

鄭家鐘表示，「像是去年的德國卡塞爾文件展，選在納粹曾經焚燒禁書的地點，威尼斯雙年展的綠光計劃，也結合歐洲難民，製作菱形塊，拼成一個巨大的圓球，象徵人與人之間和解，攜手合作，共創圓滿。」

鄭家鐘認為，洪啟嵩對於藝術則是多了『聖』的層面。在「大佛拈花—2018地球心靈文化節」中，洪啟嵩將展出長166公尺，寬72.5公尺的巨大佛像，也將串聯全世界，透過每個參與者的正念和行動，展現大佛拈花的意境。

鄭家鐘表示，大佛是相、拈花的動作是形，「若我是那個相，也要做那個形。就像蝴蝶效應，透過精神上的無國界運動，讓人能跳脫物質需求帶來的分化和敵意。」

(中國時報)