警政署長直言 年改若更好 怎會上街頭

2018年04月26日 04:11 中國時報 鄭舲 、 謝明俊 、 陳鴻偉 、 林郁平 、 胡欣男 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

警政署長陳家欽昨到立法院報告，對於「警消不服從」行動，他表示尊重。（姚志平攝）

退休軍警消為抗議年改方案，接連走上街頭，並與警方爆發激烈衝突，台北街頭猶如戰場。25日警政署長陳家欽被問到如何看待「警消不服從」行動，他直言，尊重退休警察上街爭取權益，政府應給現職或退休警察更好的照顧，「如果年改有更好，他們怎麼會走上街頭？」不過，身為執法人員，陳家欽在面對欲攻進立院的反軍改團體「八百壯士」，一聲令下「闖入者一律逮捕」。

一聲令下 闖立院全都逮

公教年金改革方案去年於立法院三讀通過，預定今年7月1日正式上路。行政院日前拍板軍人年金改革版本優於公教，引發退休警消不滿，退休公教總會、退休消防總會、退休警察總會等團體因此發起「警消不服從」行動，抗議政府不顧警消危勞。

陳家欽昨上午到立法院內政委員會報告「警械使用相關規範與警察勤務配置及待遇合理性」，會前受訪時被問及退休警消為了年改走上街頭，他說，「退休警察上街頭爭取權益，我們都尊重，退休警察過去對國家的貢獻、社會的付出，大家有目共睹，而警察工作的危險性、不確定性和特殊性，大家也都了解。」

陳家欽表示，無論是現職警察，或退休警察，政府都應該對他們有更合理，比較好的照顧與保障。媒體追問，現在的年改方案夠好嗎？陳家欽停頓一秒，即反問，「如果有更好的話，他們怎麼會走上街頭？」衝突鬥毆 彈棍水瓶齊飛

面對警政首長這席發言，國民黨立委楊鎮浯認為，陳家欽講這句話，應該是作為警察的一份子，說出來的心裡話。楊鎮浯說，不僅是退休警察，內政部調高現職警察的年功俸，不也是因為「不夠好」，才提出補償措施嗎？國民黨在公教年改時就多次提醒，年金不是不能改，但要把配套做好再改，現在一砍年金、就加本俸，造成現職和退休差別待遇，更讓人感覺民進黨政府的年改充滿算計。

國民黨立委黃昭順也說，民進黨號稱是最會溝通的政府，但每次審查法案，都動用警力在鐵幕中進行，這不僅對被年改的人不公平，對在立法院外執行勤務的警察也不公平。

曾任警政署長的國民黨新北市長參選人侯友宜，也透過辦公室表示，警消工作是一個高風險行業，他們更是在第一線穩定社會很重要的一股力量，合理的年金制度是對警消的保障，大批警消上街抗爭就表示制度有爭議，希望政府能傾聽各界意見後再做決定，避免社會產生裂痕。

接續警消人員，昨天「八百壯士」也發起陳抗活動，下午更發動全面攻勢，欲翻牆衝進立法院，與警方發生多次衝突鬥毆，現場煙霧彈、木棍、水瓶齊飛，導致員警、記者95人受傷；對此，陳家欽雖理解陳抗民眾苦衷，但無法輕縱滋事者，下令逮捕闖入者共63人。

(中國時報)