選2020總統 柯P語帶玄機「應該不會」

2018年04月26日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

身兼民進黨主席的蔡英文總統25日主持民進黨中執會，神情輕鬆。（郭吉銓攝）

選不選2020？柯文哲回應

台北市長柯文哲年底連任之路面臨強力挑戰，由於綠營基層自提候選人的聲浪高漲，民進黨禮讓的可能性也愈來愈低，柯屆時恐面臨藍綠夾擊。柯文哲25日被問到若年底民進黨禮讓他參選市長，2020是否「禮讓」蔡英文總統、不爭取大位？柯一反過去篤定「不選」態度，回答「應該」是不會啊！外界解讀此話為柯欲藉此向民進黨施壓禮讓年底市長選舉。

王世堅直言 柯想施壓民進黨禮讓

柯文哲昨天被媒體問到年底和綠營的合作關係，是否若民進黨禮讓，2020他就會禮讓蔡英文選總統、自己不爭取大位？他雖嘆氣說：「天下本無事，無代誌變有代誌！」接著卻回答：「應該是不會（選）啊！」因有別於先前篤定不選的態度，媒體追問，「應該」是什麼意思？柯僅說，先把今天該做的事做好。

柯文哲上任2周年時，明確表態爭取連任，同時透露8年任滿後已經63歲「應該退休了」，言下之意，不會再選總統；2017年9月時，他更直接明說，選總統一事雖「想過3秒」，但已立即排除，就連柯媽媽都出面說，柯文哲不會挑戰恩人蔡英文。對照昨天受訪時「『應該』是不會」的回應，態度明顯有差異。

北市府澄清 市長發言沒其他意思

民進黨議員王世堅直言，年底市長選舉，柯文哲原本很放心，認為民進黨一定會禮讓他，但他卻低估了姚文智和基層反對他的決心，尤其422遊行創造的反柯聲勢，讓柯看傻了眼，所以從「肯定不選」修正成「應該不選」，目的就是向民進黨施壓；民進黨議員簡舒培也不滿地說，柯的說法一直變來變去，民進黨不該再信任他，否則難保之後不會被柯擺一道。

民進黨市黨部主委黃承國則低調表示，選對會5月2日才會討論台北市長人選，現階段還沒開會，也沒什麼預設想法，現在不方便發表看法。

北市府發言人劉奕霆澄清，市長的發言沒有其他意思，且柯也多次強調，應該在市長的位置上，把每天工作做好；熟悉柯的市府高層則表示，媒體問100次選不選2020的問題，總會有一次回答起來沒這麼精準。

民進黨是否循2014年模式禮讓柯文哲？外界多半認為即便綠營基層「反柯」，黨內也有前副總統呂秀蓮、立委姚文智表態爭取提名，但黨中央考量不要再讓柯更上一層樓，才會遲遲無法對首都之戰下定論。

(中國時報)