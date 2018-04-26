新聞透視－栓柯棄選總統2020 恐呷緊弄破碗

2018年04月26日 04:11 中國時報 朱真楷

民進黨一再逼問柯文哲，其台灣價值為何？背後動機，無非是要柯承諾不選2020。然而這場chicken game（懦夫賽局），除非綠軍有把握拿下北市，否則雙方一旦撕破臉，屆時柯若從三強鼎立勝出，柯選不選2020，民進黨有何實力置喙，換言之，民進黨企圖靠「台灣價值」這顆煙幕彈提前掃除政權障礙，現在看來極可能適得其反，呷緊弄破碗。

柯文哲 可不是紙老虎

從不會選到應該不會選，柯面對2020顯然有了不同思考。雖然有民進黨人解讀這是柯為爭取禮讓而藉故喊聲，但從主、客觀情勢看，柯敢打這張牌，恐怕不是虛張聲勢的紙老虎。

從客觀角度來看，民進黨一直有個迷思，就是認為「沒有民進黨支持的柯文哲必敗無疑」。問題是綜觀各民調，綠營支持者對柯或有怨懟，但多數人仍願挺柯；即便有人投不下，但這些票也未必全盤轉移到民進黨可能的參選人。

換言之，除非民進黨能重新找到超強選將，否則就目前來看，自推人選不是與柯同歸於盡，就是柯險勝。

不可諱言的是，面對昔日戰友老拿禮讓與否當籌碼，柯文哲看在眼裏，情理上當然想以和為貴；但最後如果破局，卻可能替他的政治路創造大破大立的契機。

因為，柯要是能在藍綠夾殺的三角爭鬥勝出，等於確立擁有超越藍綠的強勢民意。屆時，一旦蔡政府施政未見起色，柯就極可能挾民氣複製2018經驗，一路殺向2020。

懦夫賽局 綠有何把握

從主觀角度來看，柯任職市長以來，諸多施政乃至於兩岸論述，與民進黨多所扞格，同床異夢早是事實，僅存的合作基礎大概僅剩彼此都認為「不能讓國民黨贏」。假如雙方繼續合作，就等於要接受眼前的矛盾、衝突還要持續下一個4年，這對政治性格偏向務實的柯來說，能接受嗎？

更進一步來說，如果「選總統」是柯的選項，在白、綠終須一戰的前提下，對他而言，到底是2020挑戰蔡英文比較容易，還是2024挑戰賴清德等綠營儲君比較簡單？撇開夜長夢多因素不談，答案其實頗為明確。

總得來說，民進黨如已決心拒絕禮讓，那麼，此刻恐怕就得先做好2020「蔡VS.柯」的準備；反之，如果政權連任維穩是戰略目標，那麼逼柯讓步的同時，就該拿捏謹慎讓雙方都有台階下，避免弄假成真撕破臉，無端替自己製造2020的政治土石流。

(中國時報)