張顯耀第一箭 代向中央討年金

張顯耀（左）極力爭取國民黨提名參選台北市長，蔡正元（中）與林忠山（右）認同張顯耀的魄力，呼籲大家支持。（張顯耀競選辦公室提供）

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中國時報
／台北報導

軍人年改引爆陳抗，台北市長參選人張顯耀昨表示，政府大砍軍公教警消年金違法違憲，若當選北市長，將由市府代墊被剝奪的年金再向中央追討，對於違憲的不當黨產與轉型正義兩個委員會，將註銷其法人資格。

張顯耀昨到八百壯士請願現場聲援時指出，軍公教警消對國家安全與社會安定都發揮了很大貢獻，不能因為四大基金操作出問題，就剝奪他們退休金，「這不僅違反《憲法》規定，更是在公平正義上站不住腳！」

張顯耀表示，如果他當選市長，會展現地方不服從的魄力及執行力，中央政府砍軍公教警消退休年金是違憲行為。

他主張，未來只要是戶籍在北市的退休軍公教警消退休金，被砍部分，會由北市府先代墊，再向中央政府討回，中央不還，他將直接扣押中央在台北市的財產予以抵償，若政府削減勞工退休金，也會以同樣方式處理。

張顯耀也引用美國前總統歐巴馬的說法「你為美國服務一天，美國政府照顧你一輩子」為例，要民進黨政府看看美國民主國家的典範，再想想蔡政府如何對待公務員，「如果蔡政府再這樣不公不義的蠻橫下去，所引發的社會對立不安，執政者要負起很大的責任」。

對於「不當黨產委員會」與「轉型正義委員會」，張顯耀昨出席孫文學校護持軍公教警消權益記者會時也表示，這兩個委員會都是違憲，他若當選，會以市長身分註銷其法人資格，所在位置以違建視之，若不自行撤除將斷水斷電。

對張顯耀的主張，與會的前國民黨中央政策會執行長蔡正元力挺，強調「像張顯耀這種氣吞山河的氣魄，這才是我們藍軍台北市長要的候選人」。國民黨前國發院院長林忠山、孫文學校總校長張亞中也呼籲藍軍站出來支持張顯耀，讓他去和柯文哲一較高下。

(中國時報)

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