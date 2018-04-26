新聞幕後－蔡總統連任之路 面臨內外夾擊

行政院長賴清德(圖左)、蔡英文總統(圖右)

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中國時報

柯文哲已成為民進黨延續政權的燙手山芋，行政院長賴清德對於台獨的言論，更掀起蔡英文政權另一個風暴，2020蔡英文的總統連任之路，恐將四面楚歌。

民進黨本屆台北市長選舉，與柯文哲合作，沒想到柯上任後，政績雖備受爭議，卻因獨特風格，人氣不減，且愈來愈不受民進黨控制，雙方關係漸行漸遠。

年初，民進黨高層與黨內各派系討論選情時，就有人提到，民進黨若不和柯文哲合作，將意味這是一場「民進黨與全台灣柯文哲支持者的戰爭」，顯示，民進黨也畏懼柯在全台的影響力。

不少人都說，「走出台北市，大家對柯文哲的印象都很不錯」，顯然柯的能量，已不再僅限於一個縣市，而是外溢全台，面對能量如此大的柯文哲，似乎不需要看別人臉色，難怪總統府資政辜寬敏受訪時表示，現在禮讓柯，難道柯2020年會禮讓蔡英文？

除了外部因素，蔡英文2020年的連任之路，對內也有一股箝制力量，就是獨派，獨派的幕後有陳水扁，阿扁雖然處於保外就醫狀態，但花招百出，今年開始推出「新勇哥物語」，每天發臉書，除了評論，三不五時就爆料一下，還公然在臉書賣餐券，就是仗著蔡英文「不敢動他」。

另外，賴清德的台獨議題言論，屢屢挑動兩岸敏感神經，雖然賴也試圖修正，只是不修正還好，愈修正愈帶給府方困擾，不過賴也因此攏絡不少獨派；蔡英文受訪時，對於賴清德的言行，也只能對外表示，「賴清德是表現務實的一面，整個政府團隊對兩岸政策立場是『維持現狀』。」

賴清德是民進黨內的政治明星，向權力高位挑戰是遲早的事，從他的言行看，就算現階段會效忠蔡英文，他終會成為獨派用來箝制蔡英文的最好利器。因此，除了柯文哲，蔡英文更將面臨賴清德與獨派的掣肘，連任路內憂外患。

(中國時報)

張顯耀第一箭 代向中央討年金 辜寬敏1支手指柯 忘了4指向自己

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