辜寬敏1支手指柯 忘了4指向自己

2018年04月26日 04:11 中國時報 張潼 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

總統府資政辜寬敏日前抨擊台北市長柯文哲，對台灣價值的堅持靠不住，敢出賣台灣的人只有柯文哲。對此，柯昨回應，辜寬敏是指他這個人「大好大壞」，但「放心啦，我一定會往大好的地方發展」，至於所謂「敢出賣台灣」，則是說他「能量太大」。

只是，在辜寬敏指責柯會出賣台灣的同時，過去台灣政壇從藍到綠，質疑他的台獨立場者不曾少過。

2006年，前民進黨主席施明德就表示，「1972年聽到辜寬敏面見蔣經國，向蔣經國投降，後來辜寬敏雖解釋是在和蔣經國談退出聯合國的問題，問題是，連李登輝和蔣經國見面椅子都只坐三分之一，辜寬敏有什麼份量和蔣經國談這個事？辜寬敏不要仗著有幾個錢，他就是台奸嘛！」

今年初親民黨主席宋楚瑜發表新書《蔣經國秘書報告》也提到，辜寬敏曾說自己對蔣經國刮目相看，即便政治理念不一樣，仍能謙和對待異議人士，值得肯定。這席談話，顯與民進黨長年抨擊蔣家獨裁的言論有極大落差。

不僅如此，出自民進黨新潮流的《新潮流雜誌》，在1984年出版的第十期更以「我投降，故我在─辜寬敏的島內路線」為題，對辜寬敏面見蔣經國多所質疑。

文中提到，「他自始至終，顯示一個權貴後代搞革命的侷限性，他的反蔣，植根於投日，他的投日，植根於戀棧權貴，而當日本人無法保護他的權貴時，他只有投向另一個主人。」

如今，辜寬敏批判柯出賣台灣，確實讓不少人錯亂。但柯文哲昨先緩頰說，不是啦，「辜的意思是指柯文哲這個人大好大壞，不過放心啦，他一定會往大好的地方發展」；但媒體指出，辜以前雖然是這樣說，但現在說法變成「敢出賣台灣的只有你」？柯回答，正確說法是「有能力」，而所謂「有能力出賣」，指的是能量太大。

媒體又問，出賣台灣是指什麼？柯文哲表示，他不曉得。那怎麼會說自己有這個能力？柯僅說，很多人每天在評論我們，我們又去評論他們的評論，這不是很奇怪嗎？

(中國時報)