反年改襲警毆記者 63人被逮

2018年04月26日 04:11 中國時報 謝明俊 、 陳鴻偉 、 林郁平 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

八百壯士反年改陳抗活動，25日爆發嚴重警民衝突，抗議群眾丟擲煙霧彈、突襲拆除立法院正門外鐵拒馬，與員警爆發數波激烈混戰推擠，共造成11名記者、以及中山分局長黃永志、大安分局長周煥興等84名官警受傷，警方逮捕管束63名民眾，漏夜押送保安大隊交由檢察官訊問。至晚間11時許，中山南路仍聚集千餘民眾與警對峙中。

步步進逼 警築人牆護門

25日上午，陳抗團體準備大批鐵鏈、釘耙、繩索、汽油等攻擊性物品，下午集結超過5000人，占滿忠孝東路至濟南路間的中山南路，自此活動變調，數十名穿戴迷彩或蒙面、戴口罩帽子的群眾，不但丟擲煙霧彈，並以油壓剪、童軍繩等器具，拆除立院大鐵門前的鐵拒馬，企圖攻進立院，警方以人牆護住大門，警民爆發激烈肢體衝突，多人掛彩。

群眾動手拆拒馬的同時，因大批媒體記者擠在第一線攝影拍照，引來抗議群眾不滿，動手毆打在場多名攝影記者，並砸壞多部攝影機、相機，總共有9名記者向警方提告傷害、毀損。

警方緊急調動警力在立院內庭部署人牆，防止群眾進入院區，但群眾利用童軍繩、鐵鍊綁住鐵門，企圖將鐵門拉倒，警方以剪刀及刀具切斷繩索阻止，多名群眾攀爬上鐵門，與門內員警爆發零星衝突，警方首次舉牌警告。

包圍醫院 病人家屬抱怨

傍晚5時，警方為了搶回立院正門控制權，派警力由濟南路推進，但卻因警力遠遠不如群眾，反而被包圍，警民持續推擠將近40分鐘，警方為防止鐵門被拉倒，派員驅散鐵門前群眾，再爆發激烈衝突，包括中山分局分局長黃永志在內10多名官員，被群眾拉出圍毆，幸有其他群眾出面制止保護離開衝突現場。

反年改團體除了爆打記者跟警察，晚間更包圍台大兒童醫院，與警方在醫院門口發生推擠衝突，讓許多家長心生不滿。晚間10點，「八百壯士」副指揮官吳斯懷召開記者會，坦承遊行有脫序行為，並向受傷的員警及媒體表達歉意。 警政署嚴厲譴責暴力行為，重申暴力脫序行為已屬現行犯，警方絕對依法逮捕。

(中國時報)