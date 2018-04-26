捍權益 白髮老兵聲嘶力竭

2018年04月26日 04:11 中國時報 陳鴻偉 、 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

反年改各個團體25日在中山南路前激情陳抗，許多頭髮花白、身形單薄的長者義憤填膺，隨著指揮車的命令東衝西撞，口號喊到聲嘶力竭，人人都有滿腹委屈和悲憤，他們強調這是最後的戰場，一定死守到底，數十年辛苦應得的權益，不能任由蠻橫的政府橫刀亂砍。

67歲中校退役，從高雄北上的李老伯，24日和「戰友」在街邊帳篷住了一晚，他說自己待過馬祖、澎湖等10幾個單位，什麼苦頭沒吃過，睡馬路不算什麼，反年改至今他無役不與，要跟政府玩到底，說到激動處，旁邊其他長者紛紛附和，還大罵蔡英文。

昨天的抗議現場隨時都有零星衝突，警方部隊只要風吹草動，立刻就有人長按汽笛示警，陳抗者便一湧而上，這群長者們也跟著築起人牆，強硬阻撓警察移動，有人還順勢跟「學弟」說教：「你們以後也會退休啦！」、「擋我們就是害你自己！」

下午開始發生數波強攻大門的衝突，包括民眾、記者、警察紛紛掛彩，警方也逮捕30多名滋事者，一再引發群情鼓躁和暴走，李老伯等人激動異常，嘶聲喊叫：「警察放人！」這群長者有人用身體猛撞警察，有人推倒拒馬，有人扯走警用盾牌，有人強攀圍牆，老而彌堅在街頭上演全武行。

長者們感慨說，退休金是幾10年前入伍、從警時政府承諾給的，現在一夕之間卻被大砍，1名陳姓退休小隊長說，外界抨擊他們坐領6、7萬「太爽」，但30年前台灣景氣正好，軍警薪水相對偏低，當年景氣好時軍公教沒跟著好，現在不好了，卻用粗暴蠻橫的手段，要拉大家「共體時艱」，實在讓人無法接受。

他們更不平表示，一堆高級政務官沒跟著被砍，軍人、警察的砍法也有差別，整個過程違憲充滿瑕疵，李老伯說著說著氣又上來，強調要「抗戰到底」，大家都是被逼著出來抗爭的。

(中國時報)