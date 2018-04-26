八百壯士痛斥退輔會 可恥

2018年04月26日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

立法院外交及國防委員會昨召開軍人年金改革公聽會，與會的八百壯士代表痛批台下的國防部、退輔會官員是政府走狗、無恥；國民黨立委賴士葆則批公聽會「攏是假」，只是過水，這就是民進黨做法。

八百壯士代表謝健虎痛批退輔會身為退伍軍人的工頭，應該帶著軍人上街頭抗議，竟變成軍人年改掮客，不覺得可恥嗎？「若軍改越改越好，誰願意走上街頭？」八百壯士代表黃冬輝說，很多人退伍時小孩還小，一輩子都待在部隊，房子用租的，沒有車子，「各位民意代表不要讓軍人成為弱勢，成為社會上不定時炸彈。」八百壯士執行長羅睿達表示，退輔會、年改會都沒有與軍人溝通，反而將抗爭軍人貼上反改革標籤，軍人要的是公理正義、捍衛尊嚴，如果政府沒辦法充分了解退伍軍人心聲，陳抗將永無止休。

國防部戰略研究中心副研究員舒孝煌說，台灣對退伍軍人的照顧還是不比先進國家，更重要是兼顧到尊嚴問題，「我們不要用批評對立方式達到年改，這對於軍人形象打擊，嚴重性更甚於改革。」

國民黨立委馬文君呼籲，將軍公教納入《勞基法》，一法適用，不要有職業別。軍人可以休假回家，享受勞工待遇，如果政府要溯及既往，就該把過去積欠的加班費還給人家。國民黨立委賴士葆批評，公聽會「攏是假」，國防部長、退輔會主委沒來是為什麼？因為今天的公聽會是唬弄的。

由於退休警消不滿年改版本，內政部為滅火，日前拋出修正「警察人員人事條例」第22條規定的警察人員俸表，調高基層警消年功俸額。內政部長葉俊榮昨表示，退休警消的訴求內政部都有注意到，因此提出本俸從500加到525，前三年就有近3萬名警察受惠，直接保障警察權益。但國民黨團試算，若18歲加入警消，基層員警年功俸額是150，要花18到23年才能爬到最高年功俸500，內政部宣稱是為警察加薪，根本「看得到吃不到」。

對此，葉俊榮表示，退休金與本俸及年資有關，這次將基層警消最高年功俸額提升1級至525，除了每月增加1370元，也提高退休所得，預估每月可增加約1600元，全國約5萬2000位基層警察及1萬2000位基層消防員，能因此受惠。

(中國時報)