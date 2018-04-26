記者採訪被打 警追施暴者

2018年04月26日 04:11 中國時報 陳鴻偉 、 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

針對4月25日反年改抗議，造成多名記者遭惡意攻擊事件，衛星電視公會新聞自律委員會發表聲明嚴厲譴責暴力，呼籲警方依法究辦勿枉勿縱，保障記者採訪人身安全；並呼籲陳抗團體主辦單位協助查明動手群眾與動機，尊重記者採訪報導權。台北市警方也呼籲民眾理性，並表示會對企圖強衝、破壞的民眾依法究辦。

衛星公會表示，4月23日監察院外的衝突事件，抗議群眾未依原定申請路線，臨時往監察院廣場方向移動，推擠中有部分媒體記者遭莫名毆打拉扯，現場有多人戴口罩蒙面施暴，包括TVBS 與中視至少4名記者分別被以板凳、旗幟等物搥擊頭部、腹部，造成流血、挫傷與顱內出血。

25日抗議軍人年金改革團體包圍立法院現場，民視、壹電視、東森、三立、中天等多位媒體記者分別遭戴口罩蒙面群眾攻擊並惡意破壞器材，危及記者人身安全，並嚴重侵害採訪自由。

衛星電視公會表示，媒體記者在第一現場堅守崗位，恪盡採訪職責，是為了善盡滿足觀眾知的權利，對於記者報導陳抗事件遭遇攻擊，公會嚴厲譴責這種粗暴妨礙專業的暴力行為，籲請警方有效處理集會遊行現場中的違法行為，並儘速查辦繩之以法。

警方指出，針對嚴重的暴力行為將依法究辦，並將加強維護記者採訪時的安全，台北地檢署檢察官也已進駐市警局指揮所，警方呼籲民眾表達意願一定要理性和平，共同維護社會秩序及他人安全。

(中國時報)