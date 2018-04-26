陸批沒有天然獨 只有人造獨

大陸國台辦發言人馬曉光。（摘自中國台灣網）

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中國時報
／綜合報導
兩岸不斷交流，文化就能融合，政客貼標籤沒意義。圖為去年底首屆兩岸學生棒球聯賽深圳落幕，著紅衣的世新大學隊獲冠軍，與亞軍的北方工業大學隊致意。（中新社）
台灣文化人楊渡認為，不論過去日據時期，乃至時下年輕人，對中華文化一直沒有認同問題。圖為桂台民族文化交流聯誼會上，來自花蓮的學生表演阿美族的豐年祭。 （中新社）
天然獨/天然台/人造獨

針對台灣競爭力論壇日前發布認同調查結果，台灣民眾認同自己是中國人飆破5成，大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，民調結果意味台灣沒有所謂「天然獨」，只有「人造獨」；他並批評，民進黨當局「去中國化」的圖謀，已遭台灣民眾質疑。

去中圖謀已遭民眾質疑

台灣競爭力論壇23日發布台灣民眾認同調查結果，超過8成6民眾認同自己是中華民族，近5成2民眾認為自己是中國人，更有超過6成民眾認為未來兩岸會統一。由於正值蔡總統執政將滿2周年，認同自身是中國人比例飆破5成，凸顯台灣民眾認同，似乎正在發生變化。

針對這份民調，馬曉光昨在國台辦記者會上說，「我們也注意到了這份民調。兩岸同胞都是中國人，我們身上流淌著中華民族的血液，我們精神上堅守著中華文化的根脈。即使是在過去日本殖民統治時期，無數台灣仁人志士也以鮮血和生命證明了自己是中國人，是中華民族的子孫。因此，沒有什麼『天然獨』，只有『人造獨』。」

和平統一符合根本利益

馬曉光指出，改革開放40多年來，大陸日新月異的發展進步，及取得的巨大成就，還有大陸奉行的對台方針政策，使越來越多台灣民眾認識，大陸對台灣民眾關懷是真心實意的，認識到台灣未來離不開大陸發展。

馬曉光進一步稱，大陸發展與對台政策讓台灣民眾認識到，「台獨」是損害台灣同胞切身利益的，也認識到推進兩岸關係和平發展和和平統一進程，符合中華民族根本利益，也是台灣同胞根本利益之所在。

《天下》雜誌1月曾發布調查資料，「台灣人認同度」比例創下近5年新低，而認為自己「既是台灣人也是中國人」來到34.1％，創下歷年新高。

台灣發展離不開大陸

馬曉光當時就說，廣大台灣同胞是反對「台獨」、支持兩岸關係和平發展的；相信大陸一定能團結廣大台灣同胞，共同維護和推進兩岸關係和平發展的局面，推進和平統一的進程。

對於蔡政府公開徵詢新版「台灣居民身分證」設計方案，遭各界質疑是「柔性台獨」舉動，馬曉光直言，任何「去中國化」的圖謀，大陸都堅決反對，且民進黨當局這種做法已經遭到台灣民眾的質疑。

(中國時報)

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