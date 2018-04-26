新聞透視－台青用腳投票 政客勿貼標籤

2018年04月26日 04:11 中國時報 羅印

蔡總統曾說，台獨已是年輕世代「天然成分」，意指台灣年輕人都有「天然獨」傾向，大陸國台辦發言人馬曉光駁斥說，沒有天然獨，只有人造獨。其實，年輕人愛家鄉本無錯，但也同樣關注未來發展前景，台青用腳投票，西進潮勢不可擋，政治人物不該輕易為年輕世代貼上政治標籤。

針對「天然獨」，前外長胡志強直言邏輯不通，因台灣年輕人生在台灣、長在台灣，愛自己家鄉沒錯；而兩岸融合進步不會傷害台灣。他認為，台青應是「天然台」才對。

對多數年輕人來說，愛台灣是情感上的必然，這點不用懷疑，但不代表政治人物可用「天然獨」概括年輕人的政治認同和傾向，甚至操作、轉化為特定政黨的政治利益和選票訴求。

年輕世代愛家鄉，也對未來發展抱有期待，政府首要之務是營造讓年輕人施展抱負的環境，而非提出空洞虛無的口號。台灣若無法從現階段「悶經濟」和「兩岸僵局」中突圍，「天然獨」只能是綠營壟斷「愛台灣」的專有名詞，不可能獲得更多共鳴。

兩岸官方持續對抗，大陸日前單方推出惠台31項措施，《遠見》調查，61.6％台灣年輕人在惠台措施後會增加到大陸發展意願；18至29歲年輕人在10年前認為大陸對台最不友善，如今180度大轉變，反認為大陸最友善。

另據台灣競爭力論壇調查，「泛中國人」認同達65.8％，而「否定認同中國人」則下降至22.3％。這顯示，大陸惠台31項措施做得愈仔細，加上大陸經濟社會持續發展，台灣青年和民眾會更理性面對大陸，也會越來越認同兩岸經濟社會融合對台灣利大於弊，這些都是大勢所趨。

越來越多台青西進大陸，難道是因他們不再愛家鄉嗎？西進大陸能與放棄台灣畫上等號嗎？是誰讓年輕人必須在台灣和大陸間做選擇，以求未來更寬廣的發展空間？台青用腳投票意向明確，赴大陸發展並不妨礙他們對台灣的熱愛。「天然獨」並非困住他們的緊箍咒，這是民進黨要認清的現實。

(中國時報)