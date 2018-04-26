胡志強：年輕人愛台是天然台

2018年04月26日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

針對時下台灣年輕世代所謂的「天然獨」，旺旺集團副董事長胡志強認為，應該說是「天然台」，從小在台灣長大，以台灣為榮、愛台灣有什麼錯？被扭曲成「天然獨」，是不了解也不尊重年輕人。

至於面對行政院長賴清德提「務實台獨」說法，胡志強認為，台灣社會應主張「務實一中」，再找出兩岸問題解決方法，這和「維持現狀」是一致的；「避戰才是王道」，重點在於「務實一中」可避戰，但「務實台獨」是不是在求戰呢？

胡志強表示，他看到不少台灣政治人物總愛講，台灣年輕人生下來是「天然獨」，但「這說法太武斷」！他說，沒有一個小孩一出生就是統或獨，而是長大過程受家庭社會或同儕影響才了解，在統獨光譜中找到自己的位置，他直言「天然獨不合邏輯」。

胡志強進一步指出，年輕人從小在台灣長大，父母是台灣人，自然而然認為自己是台灣人，喜愛他的土地，樂於展現台灣特色，自己的特色，這都是人性的反映。他們生在台灣，受教在台灣，呼吸在台灣，當然愛台灣，也以台灣為榮，但隨意扭曲成「天然獨」，是既不了解也不尊重。

對「務實台獨」說，胡志強認為，台灣社會多不希望台獨引發戰爭，所以賴清德才會改提「務實台獨」。他批評，現在有民調在做多少人願打仗，這是很不負責任的態度，台灣求戰的少，避戰才是王道，而務實台獨與務實一中差別就在和平。

胡志強認為，台獨不論務實與否都不可能得到和平，因為都是切割領土，「務實台獨」是不是求戰？反倒「務實一中」才能避戰，再伺機找到解決兩岸問題的方法；這樣的主張其實和「維持現狀」一致。

(中國時報)