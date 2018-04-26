楊渡解讀 所有政治意識都非天然

2018年04月26日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「所有政治意識都不會是天然的。」文史作家、前文化總會祕書長楊渡指出，不論過去日據時代作家，乃至時下年輕人，其實對中華文化一直沒有認同問題，所有歧異「都是政治性的」。

楊渡以台南「鹽分地帶」文學集團代表人物之一的吳新榮為例，「1945年8月15日，日本天皇宣告投降時，吳新榮向一名日本高級特務人員打探：日本真會投降？」當他得知「我們最聽天皇的，一定安靜投降」時，回到家中立刻把神道教的牌子取下，把祖宗牌位重新放上，慶幸台灣光復。「由此可見，不論在什麼政治制度下，政治意識都不是天然產物！」楊渡說。

就現下台灣的民間文化來看，楊渡同樣認為不存在對中華文化的歧異，「如繞境的媽祖，如全台的鄭成功廟，即便台獨派將鄭成功視為侵略者，也無法消除他在全台有上百間廟，已然有其歷史和信仰地位的事實。」他更指出，全台各廟宇多有神農氏、太上老君、關聖帝君…，這些深入民間的價值與信仰，完全不會因1949年兩岸因政治問題形成分治而改變，更可以確知「統獨就是政治問題，不是天然由民間生成的。」

看兩岸在文化上的融合，楊渡並不悲觀，他以2010年兩岸集數百位學者專家合作編纂的《中華語文大辭典》為例，「剛開始搜集整理兩岸歧異用詞時，歧異詞占了15%，到2015年底總結發現，歧異詞已降至7.5%」；楊渡說，一開始台灣的選舉用語如「掃街」、「拜票」大陸很陌生，6年時間，「嗆聲」或「小三」、「山寨」等原以為需要解釋的用語，兩岸其實都已熟悉。

「網路世代，透過交流，語言歧異大幅降低，隨著兩岸社會發展逐漸趨近，走過共同的現代化歷程，民間文化差距也會愈來愈少。」楊渡認為，儘管政治制度不同，但民間文化尤其當代青年透過網路快速交流，文化融合度在現下「比過去都高」，從宏觀、長遠時間軸看，他相信兩岸在分治後的文化，亦漸趨融合。

(中國時報)