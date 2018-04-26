違反制裁伊 美刑事調查華為

2018年美國拉斯維加斯國際消費電子展（ces）中心內的華為展台，吸引眾多參觀者。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

繼美國商務部禁止美國企業在未來7年向大陸通訊設備大廠中興通訊出售零組件後，《華爾街日報》25日報導，美國司法部正在調查大陸的另一電訊設備巨頭華為是否違反美國對伊朗的相關制裁。華為拒絕對此事置評。

潛在違規情節 可能更嚴重

報導指出，目前尚不清楚司法部的調查進度，以及具體的指控。若調查發現公司存心違反美國出口法律，華為可能面對刑事處分，導致部分涉及非法活動人士被檢控。

報導指出，基於對華為的「更廣泛的國家安全的疑慮」，美國司法部開啟了新的調查途徑。報導稱，這輪調查提高了華為在美國的風險，華為在美國本就有限的市場可能因為華府的一系列行動而減少，還可能對華為的海外業務（特別是歐洲業務）產生連鎖反應。

美國司法部的刑事調查，是在商務部及財政部的外國資產管理辦公室就制裁伊朗相關問題向公司發出傳喚後進行。刑事調查意味潛在違規的情節可能更嚴重，因商務部及財政部已可對公司實施行政處分。

威脅美在5G領先地位

分析人士稱，美國政府若刑事調查華為，凸顯了陸美兩國貿易關係的緊張局勢。事實上，川普政府曾表示，華為有可能對美國在5G市場的領先地位構成威脅。稍早美國方面亦阻止電訊公司與華為合作等。

川普政府先前已表示，華為作為全球最大的行動電話基地台及電訊設備生產商，正威脅美國在未來行動通訊的領導地位。華為同樣是全球第三大智慧電話生產商，僅次於蘋果及三星。

另外，美國《紐約時報》去年4月曾報導，美國財政部外國資產管制辦公室2016年12月發給華為傳票，正在就華為是否違反美國對古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的貿易管制展開擴大調查。當時華為未被指控犯有不法行為。而有關調查是2016年商務部向華為發出傳票之後進行的。

華為放棄美國 跡象趨明朗

最近，華為放棄美國市場的跡象越來越強。美國諮詢公司Atherton Research副總裁兼首席分析師近日撰文指出，從華為高層近期表態看，美國已不再為華為全球戰略版圖的一部分，華為在迅速縮減美國業務規模，預計年底將徹底退出美國市場，上千名華為美國員工將失業。

(中國時報)

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