破冰 川普將派財長率團訪京

對陸態度強硬的美國貿易代表萊特希澤將隨同赴京。圖為他在3月10日前往歐盟總部布魯塞爾和成員國談判。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
美國財長穆欽將率特別代表團去大陸，尋求化解陸美貿易戰僵局。圖為他24日出席白宮歡迎馬克宏的晚宴。（路透）

大陸與美國之間的貿易戰僵局初露解決曙光！率先發動貿易戰的美國總統川普，面對揚言奉陪到底的大陸，於美國時間24日表示，他將派遣高級經濟顧問組成的代表團去北京，力求解決美國與大陸間的貿易糾紛，並稱美國很有機會和大陸達成貿易協議。

對此，大陸外交部發言人陸慷表示，已經收到了美方希望來華就經貿問題進行談判的資訊，中方是歡迎的。上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元則表示，美方多番動作仍在於談判並爭取籌碼，但他不認為這波協商可讓彼此滿意，比較可能是形成小規模共識，例如大陸允諾進一步開放市場或逐步縮小對美貿易逆差等。

《華爾街日報》當地時間24日報導指出，代表團成員包括財政部長穆欽（(Steven Mnuchin）、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、國家經濟委員會主任柯德洛（Larry Kudlow），以及白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），一位消息人士指出大約會在5月3號或4號到北京。川普表示，美國有很好的機會與中國達成協議，但也指出，目前距離達成協議仍存在重大障礙。川普宣稱，中國能大量賣東西給美國，但美國不能賣東西給中國。

法新社報導則指出，川普形容他與習近平的關係「好極了」，還自誇的說「我相信（雙邊）貿易將會解決，但我也認為中國過去從未像我當總統的這段短短期間內，對待我們這樣的尊重過」。

雖然這些代表團的領導成員都曾在經貿上發表批評大陸的強硬言論，不過《華爾街日報》引述一位參與美方事前內部討論人士的說法，指出代表團的成員組成反映了川普政府內部的分歧。此位消息人士表示，穆欽一開始提出由他自己單獨率團前往。而穆欽與柯德洛兩人看法相近，都認為習近平在近期的演講中，諸如鬆綁大陸的投資規定及減少對外國汽車公司限制等，皆已明顯讓步。然而萊特希澤與納瓦羅則認為這樣的解讀太天真了，因此兩人被加入代表團內，強化「中國懷疑論者」的聲量。

(中國時報)

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