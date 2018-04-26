朝擁一國兩制韓推三步方案

2018年04月26日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

距離南北韓文金峰會僅剩24小時，除了無核化議題，朝鮮半島統一方案也再度被端上檯面。儘管兩韓基於血濃於水的民族情感，認為統一天經地義，但兩韓對統一的藍圖明顯不同調。北韓在1980年提出「一國兩制」的概念，由過往主張武力統一，變成尋求和平統一。南韓前總統朴槿惠則提出「2040統一願景報告」，稱雙方若在2030年實現和平統一，統一的朝鮮半島將在2040-2050年成為世界第7大經濟體。

統一後成第7大經濟體

北韓已故領袖金日成1980年提出兩韓統一後建立一個聯邦制國家。金正恩2011年上台後也延續這個主張，並在2013年進一步建議南北韓各自政治制度獨立，類似「一國兩制」，以一個民族、一個國家、兩個政府、兩種制度的方式做到統一，統一後的韓國保持中立和獨立，不與其他國家形成軍事聯盟。

半島現狀處於第一階段

不同於北韓主張建立鬆散的聯邦制國家，南韓主張單一國家制，並提出「統一三步方案」。第一階段（2017-2019）南北韓恢復正常關係，建立互信。第二階段（2020-2030）簽署自由貿易協定，建立單一市場、單一貨幣系統。第三階段（2030年之後）制定統一憲法，並舉行大選。從而推進民族共同體統一。對於「一國兩制」，則是沒有任何安排與規劃。

南北韓融合將是大挑戰

文在寅上台後，力推親北政策，跟北韓和平對話，等於落實第一階段的規劃，因此他也強調，不急於在任內完成統一，而是爭取任內解決核武問題。

許多南韓人認為，統一的前提是北韓要開放，若政治上做不到，至少經濟上要開放。但朝鮮半島統一不光是經濟問題，還有融入問題。目前約2萬7000名脫北者生活在南韓，思維和生活方式與南韓人格格不入，而統一後北韓人將占總人口的1/3，到時雙方如何相容、如何和平共處將是巨大的挑戰。

此外，南北韓統一，除了取決兩韓人民的意願，也必須視美、中、日、俄的國家利益與權力平衡而定，因此兩韓的統一進程仍存在許多變數。

(中國時報)