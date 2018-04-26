聚焦無核化 尋求制度維和共識

舉世矚目的南北韓領袖會談即將登場，位在板門店和平之家二樓的場地25日曝光。文在寅與金正恩將坐在桌子兩側的中間位子，雙方距離正好是2018公厘，意謂「2018迎來和平」。此外兩人預訂將在桌子後方牆上一幅描繪北韓金剛山的畫前握手合影。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

南韓外長表明，韓朝首腦會談將重點討論無核化，建立永久和平機制，改善韓朝聯繫，朝著「柏林倡議」指明的方向為重塑和平，並可能在板門店設立韓朝聯絡辦事處，為南北韓領袖峰會恆常化奠定基礎。南韓盼在消除朝鮮安全和經濟顧慮的基礎上，綜合解決一切安全問題，同步推進朝鮮對外關係正常化。為爭取弭合朝美間分歧，文在寅可能在5月中旬前往美國和川普舉行峰會。

文在寅5月訪美會川普

康京和強調，維持朝鮮半島和平有幾個令人樂觀的利好因素，韓朝和朝美首腦會談接連舉行，可能發展成韓朝美三方會談。文在寅政府成立不到一年便舉行韓朝首腦會談，任期內有足夠時間落實會談協議。但她也同時指出會談存在失敗風險，但強調金正恩委員長已宣布全力發展經濟，他深知在當前的國際制裁下無從發展經濟，他懷著對現狀的這種認識出面會談，達成協定的空間很大。康京和是參與文金峰會的南韓代表成員。

韓外長對會談結果樂觀

文金會進入最後階段，雙方官員昨日在會面地點板門店「和平之家」進行首次非公開排練。南韓國防部首次證實，陸海空軍儀仗隊將為第三次韓朝首腦執行禮賓任務，文在寅將配同金正恩共同檢閱儀仗隊，以體現高規格禮遇和相互尊重。

此外，現場布置提前曝光，不論是會議桌、椅子抑或懸掛的金剛山繪畫，均強力營造兩韓融冰的和平氣氛。排練以非公開方式進行，從開始時間到領袖出場、歡迎儀式及晚宴等所有細節，全部依照當天行程進行。

金首次在韓檢閱儀仗隊

會場位在和平之家二樓，內有一張橢圓形大會議桌，桌子兩邊各配置7張椅子，文在寅與金正恩坐在中間。椅背上印有朝鮮半島圓徽，後方掛有一幅南韓著名畫家申璋湜所繪的北韓金剛山。文金將以該畫為背景握手合影。

青瓦台表示，金剛山是朝鮮半島名山之一，象徵著兩韓和解與合作，預祝領袖會談取得圓滿成功。所有配置看得出來設想周到，欲營造兩韓融冰的和平氣氛。

這是青瓦台首次對外公開維修施工後的「和平之家」。之前2次領袖會談，兩韓領袖通過會場兩側的出入口各自入場。而本次會談時，金正恩與文在寅將通過位於會場中間的出入口同時進場，圍繞橢圓形會議桌相對而坐。雙方距離正好是2018公厘，意謂「2018迎來和平」，也是南北韓召開重大領袖會議的歷史性象徵。會議桌後方還擺有一張方桌，供列席人士就坐。

(中國時報)

朝擁一國兩制韓推三步方案 小檔案－柏林倡議

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。