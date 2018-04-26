聚焦無核化 尋求制度維和共識

2018年04月26日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓外長表明，韓朝首腦會談將重點討論無核化，建立永久和平機制，改善韓朝聯繫，朝著「柏林倡議」指明的方向為重塑和平，並可能在板門店設立韓朝聯絡辦事處，為南北韓領袖峰會恆常化奠定基礎。南韓盼在消除朝鮮安全和經濟顧慮的基礎上，綜合解決一切安全問題，同步推進朝鮮對外關係正常化。為爭取弭合朝美間分歧，文在寅可能在5月中旬前往美國和川普舉行峰會。

文在寅5月訪美會川普

康京和強調，維持朝鮮半島和平有幾個令人樂觀的利好因素，韓朝和朝美首腦會談接連舉行，可能發展成韓朝美三方會談。文在寅政府成立不到一年便舉行韓朝首腦會談，任期內有足夠時間落實會談協議。但她也同時指出會談存在失敗風險，但強調金正恩委員長已宣布全力發展經濟，他深知在當前的國際制裁下無從發展經濟，他懷著對現狀的這種認識出面會談，達成協定的空間很大。康京和是參與文金峰會的南韓代表成員。

韓外長對會談結果樂觀

文金會進入最後階段，雙方官員昨日在會面地點板門店「和平之家」進行首次非公開排練。南韓國防部首次證實，陸海空軍儀仗隊將為第三次韓朝首腦執行禮賓任務，文在寅將配同金正恩共同檢閱儀仗隊，以體現高規格禮遇和相互尊重。

此外，現場布置提前曝光，不論是會議桌、椅子抑或懸掛的金剛山繪畫，均強力營造兩韓融冰的和平氣氛。排練以非公開方式進行，從開始時間到領袖出場、歡迎儀式及晚宴等所有細節，全部依照當天行程進行。

金首次在韓檢閱儀仗隊

會場位在和平之家二樓，內有一張橢圓形大會議桌，桌子兩邊各配置7張椅子，文在寅與金正恩坐在中間。椅背上印有朝鮮半島圓徽，後方掛有一幅南韓著名畫家申璋湜所繪的北韓金剛山。文金將以該畫為背景握手合影。

青瓦台表示，金剛山是朝鮮半島名山之一，象徵著兩韓和解與合作，預祝領袖會談取得圓滿成功。所有配置看得出來設想周到，欲營造兩韓融冰的和平氣氛。

這是青瓦台首次對外公開維修施工後的「和平之家」。之前2次領袖會談，兩韓領袖通過會場兩側的出入口各自入場。而本次會談時，金正恩與文在寅將通過位於會場中間的出入口同時進場，圍繞橢圓形會議桌相對而坐。雙方距離正好是2018公厘，意謂「2018迎來和平」，也是南北韓召開重大領袖會議的歷史性象徵。會議桌後方還擺有一張方桌，供列席人士就坐。

(中國時報)