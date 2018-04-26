峰會外熱內冷 運籌帷幄難度高

2018年04月26日 04:11 中國時報 陳建瑜

南北韓領袖高峰會明日即將在板門店展開，國際媒體的焦點幾乎聚集在朝鮮半島，韓國媒體同樣高度關注，韓國民眾將其視為熱門話題，但大多仍對北韓打上很大的問號，這形成兩韓高峰會「內冷外熱」的特殊氛圍。

南北韓問題一直是韓國民眾關注議題，南韓文在寅政府在南北對話上獲得超過80％的支持率，但和平對話是一回事，是否對北韓持高度期待是另一回事。以首爾街坊氛圍來看，民眾將「文金會」當作是茶餘飯後的熱門話題，但言談之間仍透露對北韓的不信任。

韓國民眾對「文金會」的注意力放在對經濟的影響上，許多韓國人希望朝鮮半島情勢穩定，促進南韓的經濟發展；另外，也有一批韓國男生很在意，若「文金會」能帶來邊境和平，是否能夠因此縮短兵役，顯見南韓內部大多仍以「務實」著眼「文金會」。

相較之下，國際社會對「文金會」的關注度頗高，過去1年來，北韓的核試爆、飛彈試射不僅成為國際焦點，川普與金正恩隔空互嗆更成國際政治的經典，

文在寅的外交手腕在美朝之間穿梭，不僅緩和朝鮮半島局勢，也同步在中韓、美朝間有所進展，韓國內部不少人認為文在寅政府是韓國政府這幾年來，在外交政策上表現最為亮眼。文在寅堅持追求半島和平，亦讓中美朝日願意配合，可以說南韓的陽光政策獲得國內外喝采。

「文金會」即將在韓國內部的「冷眼」與外部的「熱情」中揭幕，文在寅一方面得消彌韓國民眾對北韓的不信任，迎接接下來的期中選舉，另一方面也得為「川金會」鋪路，讓北韓「無核化」核心問題得以解決，同時還得讓大陸和日本等區域國家放心，南北和解對各國利益其實並不衝突，不可忽視這峰會在「內冷外熱」下的難度之高。

(中國時報)