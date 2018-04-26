臨陣換將 哈里斯將任南韓大使

美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris／美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美軍太平洋司令部司令哈里斯年初獲提名出任駐澳洲大使，但白宮官員24日透露，哈里斯將改任駐南韓大使，以應付瞬息萬變的朝鮮半島局勢。這項人事調動據悉是出自候任國務卿蓬佩奧的建議，川普政府之所以選擇將哈里斯派駐南韓，也被認為是有意向南韓與大陸示威。

川普今年2月提名哈里斯出使澳洲，參議院外交委員會原排定24日上午舉行任命聽證會，但政府23日突然要求將聽證會延期。據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，蓬佩奧突然要求哈里斯轉任駐南韓大使，填補去年元月川普上任以來南韓大使的懸缺，哈里斯本人亦已同意。

對此澳洲外交部長畢紹普25日表示，「雖然我們本來很歡迎哈里斯將軍出任大使，但我們明白，美國在朝鮮半島面臨重大挑戰。」澳洲前政府安全顧問、現任華府戰略與國際研究中心亞太安全顧問的安德魯希勒則指，大使計畫改變，顯示澳洲似乎成為美國的「二等盟友」。

現年61歲的哈里斯以對大陸強硬的鷹派觀點聞名，也被譽為美國軍方的「東亞通」。他曾多次公開批評大陸在南海的軍事行動，還曾強硬稱「部隊已經做好今夜可以開戰的準備」。上月他也針對朝核問題表示，不能過分樂觀看待川普和北韓領袖金正恩的會面，北韓仍是亞太地區最大的威脅，外交雖是解決危機的關鍵，但仍需要可靠的軍事力量作後盾。

哈里斯對於文在寅向北韓推行「陽光政策」抱持不信任態度。此外，哈里斯是現任美軍太平洋司令，他出任南韓大使，可能也意味，一旦朝韓或美朝談判破裂，美國將回歸過去考慮採用的軍事選項。

(中國時報)

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