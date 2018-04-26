文大董事會 擬解除專任董事

2018年04月26日 04:11 中國時報 李侑珊 、鄭郁臻／台北報導 、鄭郁臻／台北報導

文化大學董事袁興夏召開董事會，挺張派校友不滿，昨天拉著布條，要求袁興夏、尹衍樑退出董事會。（鄭郁蓁攝）

文化大學董事長張鏡湖昨（25）日再度召開董事會，通過李天任復任文化大學校長案報請教育部審核，並於一個月內補選23日辭職的兩名董事職缺，5月初並將召開董事會討論解除袁興夏與張冠群兩位專任董事的職務。

董事會於昨（25）日下午1點半在文化大學召開，張鏡湖董事長，以及李興才、金榮華、張海燕、彭誠浩、蔡政文等5名董事出席；另3名董事尹衍樑、袁興夏及張冠群則是在山下召開另一場董事會，但因出席人數不到法定的三分之二（6人）過少而流會。

2名董事缺 1個月補選

昨日會議重點之一，在於前校長李天任復任案；由於之前教育部曾表示，李天任復任文大校長，必須重新召開校長遴選會議，文大董事長發言人張少騰表示，李天任雖在日前辭去校長一職，但董事會決議，撤銷李天任的辭職案，並通過李天任復任文大校長，此案也將立即呈報教育部審查，「文大尊重教育部依法處理，最後將以教育部審核結果通知為主。」

昨日董事會原另一議案為討論撤銷文大專任董事袁興夏、張冠群的薪水，張少騰說，此案未討論，但新增「董事會未同意專任董事在校內設置辦公室」提案，並通過建議校長依法處理。目前袁興夏在文大校內設置有專任董事辦公室。

因23日李傳洪與林國賢在董事會發表書面聲明，辭去董事，文大法學院院長許惠峰表示，將依法在一個月內補上2名董事缺，方式則為經由董事會提名，再經由董事會內部投票選舉產生。

校友護校 拒禿鷹吞噬

此外，由於專任董事領取高薪，昨日董事會也決議，5月初將再度召開董事會，討論專任董事是否有設置的必要，解除袁興夏與張冠群的專任董事資格；許惠峰說，如果兩名董事有意先行離開，董事會也如同已辭職的兩位董事遺缺，歡迎對教育事務有熱情的社會賢達人士來擔任董事。

由於教育部3月20日函文文化大學，指文大呈報的財務徵收比例不合理，要求文大校方成立專案小組，調查校內財務制度，昨日董事會也提報此案，校方已於19日回函教育部。

支持張鏡湖的一群校友昨日到袁興夏等人召開的董事會現場，拉起海報高喊「沒付錢可以當董事？」，應立即把張冠群、袁興夏及尹衍樑3位董事趕出董事會。

(中國時報)