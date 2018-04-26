不為私利 公益辦學

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中國時報
、鄭郁臻／台北報導

文大近來校長遴選問題，引發社會高度關注，文大董事張海燕昨日表示，校方對於這起事件引起爭議，可說是始料未及，但董事會的基本立場，辦學一定以公共利益為出發點，以及維持文大高教品質，從未想要圖謀私利。

文化大學23日召開董事會，過半數董事投票同意前校長李天任回任，昨日文大又召開董事會，確認李天任復任案將報教育部審核。教育部高教司長李彥儀說，文大董事會運作已經超乎常理，若再不依法處理，教育部會評估、研議徵詢私校諮詢會向法院聲請解除全體董事職務。

「董事長張鏡湖與董事們還是尊重教育部的決定，並會努力與教育部溝通。」文大董事長張鏡湖之女、文大董事張海燕表示，李天任之所以離開校長職位是非自願的，而董事會近日開會，通過李天任撤銷辭職的申請，過半數董事支持李回任校長，且李的任期到明年7月31日，因此不需再重啟校長遴選機制。

文大董事長張鏡湖發言人、律師張少騰也強調，文大董事會尊重教育部依法處理，李天任回任校長案，最後仍由教育部裁決。

張海燕表示，昨日出席張鏡湖召開董事會的董事，都是一輩子在文化大學奉獻的資深老師，他們愛校，所以出席董事會表達對文化大學的深愛。

張海燕特別提到，張鏡湖心情很平靜，將尊重教育部的最終審核結果，而薇閣文教公益基金會董事長李傳洪、前大法官林國賢，兩人過去曾任文大董事，已於近日辭職，文大董事會感謝他們對文大的長期付出與支持，相信他們都擁有一顆「愛校」的心。

(中國時報)

文大董事會 擬解除專任董事 二次跨部會議沒結論 恐拖到周五

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