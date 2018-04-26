二次跨部會議沒結論 恐拖到周五

新任教育部長吳茂昆25日召開跨部會諮詢委員會，晚間9點多吳茂昆坐車離開前表示，台大校長遴選案周五應該會有結果。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

教育部昨日下午召開台大校長當選人管中閔爭議案第二次跨部會小組會議，但開了近5個小時，對於是否聘任管中閔並沒有具體結論；面對記者詢問「這禮拜管案會有結果嗎？」教育部長吳茂昆僅匆匆丟下「應該會（有結論），在等最後的資料」幾個字，教育部人事處長陳焜元也未接電話。

台大1月5日遴選出新校長管中閔至今已經超過百日，陸續因遭爆獨董利益迴避、論文抄襲、赴陸兼職等爭議，教育部至今仍未發出聘書。教育部昨日下午召開第二次跨部會專案小組諮詢會議，邀請陸委會、內政部、移民署等單位一起釐清管案；這也是新教長吳茂昆上任以來，首度主持的跨部會會議。

本周一（23日）吳茂昆首度在立法院備質詢，被問及如何處理管案時表示，周三將召開第二次跨部會小組會議，聽取專家學者意見；針對管中閔是否有到大陸兼職需要有明確事證，並根據現有遴選辦法來檢視遴選爭議等都還要再釐清。他並明確表示希望本周五就會對管案做出決議，「不希望再拖下去。」

不過第二次跨部會小組會議從下午4點半開到晚上9點多，吳茂昆晚間9點23分頭戴帽子悄悄走出教育部，面對一干記者湧上詢問「這禮拜會有結果嗎？」，他僅匆匆丟下「應該會（有結論），在等最後的資料」，隨即上車。另教育部人事處長陳焜元也未接電話。

4月10日由前教育部長潘文忠主持的第一次跨部會小組諮詢會議，開了3小時，由於對「是否派人到大陸調查管中閔兼職案」等意見紛歧，最後無共識散場，原定13日召開的第二次會議，卻因潘文忠請辭而延後至昨日。

(中國時報)

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