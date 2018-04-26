教部發第11道金牌 台大：勿再據報載

2018年04月26日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

新教長上任，教育部發出管案第11道金牌！據知情人士表示，本周一（23日）教育部發電郵給台大，要台大回覆「據報載」有關管中閔在陸兼職的49項疑問，而本月稍早祭出的第10道金牌，則以密件公文的形式，但內容同樣是要台大回答廈大兼職案。

據了解，台大財金系均以「建請依據兩校之間的公文書內容（而非報載）為準」說法回覆，對於教育部一再以「據報導」內容要求台大說明，相當無奈。

知情人士透露，新任教育部長吳茂昆19日上任不久，即在本周一（23日）發出卡管第11道「金牌」給台大，不過並不是公文而是電郵形式，要求台大回覆「據報載」有關管中閔在陸兼職的疑問，並搜羅了49項問題，還要求填表格。該電郵內容和之前第10道「金牌」內容差不多。

據了解，4月10日第一次跨部會小組諮詢會議之後，教育部以「密件」形式發給台大公文，附上跨部會小組的討論的100多頁結論，也是要求回答有關管中閔在廈大兼職的疑問。這是第10道金牌。

監察院也在3月初發文台大，內容也是和廈門大學兼職一事有關，被認為是政府「接力卡管」，外界將監察院發文列為第9道「金牌」。

在此之前，教育部已經祭出8道「金牌」給台大，包括過年前的7道公文，以及過年之後的2月26日，由教育部人事處以電郵方式檢附表格，要求台大人事室填寫管中閔兼職資料，而校方也在翌日回覆。

教育部從1月12日至2月13日，密集發出7道公文給台大，緊咬住管中閔擔任台哥大獨董及學術論文，要求台大多次說明。內容包括教育部2月9日發出第6道「金牌」（公文），要求台大就監察院質疑部分提出說明並檢附事證；2月13日第7道金牌，表示台大遴委會1月31日會議紀錄是教育部據以核定新任校長的重要依據，為期審慎，要求台大敘明「討論事項」的議決方式，是多數決、共識決或其他方式等，同一件事，公文多次往返詢問。

(中國時報)