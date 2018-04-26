新聞透視－寒蟬效應 卡死兩岸學術交流

教育部窮打管中閔廈大兼職案，使內政部長葉俊榮、教育部長吳茂昆也被爆曾在大陸講課，蔡政府只好宣布從嚴規範，卡死兩岸學術交流。圖為銘傳大學老師到安徽合肥授課。（中新社）

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中國時報

因教育部窮打管中閔廈大兼職案，使得內政部長葉俊榮、新任教育部長吳茂昆等人也被人揭露曾在大陸講課，吳茂昆甚至曾向大陸申請專利；藍教授赴陸是「罪行」，綠教授赴陸則是「學術交流」，眼看無法自圓其說，蔡政府只好宣布從嚴規範、檢視學者赴陸，惡掐兩岸學術交流。台大校長人事案一卡百日，不但卡掉一位教育部長，也卡死早已瀕危的兩岸關係！

文教領域原本是兩岸交流中最不引發敏感的部分，2008年馬政府上台之後，包括開放陸生來台、承認大陸學歷，以及大幅放寬陸生來台短期研修等，都造成兩岸關係空前熱絡。情況最佳的2012年，甚至有相當多學位陸生來台攻讀政治、社會、國家發展、台灣文學等「思想類」系所，深入了解台灣價值。

此外，目前台灣境外學生人數最多的一群，就是占了三分之一的大陸短期研修生。他們從大陸各省市來台度過半年、一年，回到大陸之後，因在台留下美好經驗而正式報讀台校的「回頭客」，人數不少。

學生如此，教授也是如此。過去每年暑假，不少大陸教師團整團整團來台「上課」，學習台灣大專院校的行政管理、校園維護、品德教育；也有許多台灣教授，像管中閔、葉俊榮、吳茂昆等，因學術成就獲邀大陸大學演講，擴大兩岸交流，提升台灣學術、學者的能見度與地位。

但這一切現在都將被扼殺、結束了，兩岸學術交流被汙名化，政府獵巫，學界自危，寒蟬效應已然發生。長期以來台灣教授早就因低薪問題陸續出走到對岸或國外，現在政府成了道德恐慌和政治危害的製造者，預料更多學者會因心寒而出走。

管中閔的台大校長之路、台大校務這一年的退步、民進黨年底選舉可預料的被反噬，其實都是小事。真正嚴重的是台灣的閉塞視聽，導致的妄自尊大、孤陋寡聞；卡管已經演變成不折不扣的準內戰狀態，台灣將退回赤裸裸的部落時代，和對自由民主等信仰的全面崩潰。

(中國時報)

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