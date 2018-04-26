楊金龍看房市 最壞情況已過

2018年04月26日 04:12 中國時報 黃琮淵 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

面對都更受限內政部法規窒礙，推動陷牛步化窘境，台北市祭出重賞，力推公設都更，估計可帶動3兆商機，但不動產開發公會理事長吳寶田（小圓圖）更樂觀，認為台北市有高達7成的屋齡超過33年，都更順利推動，商機上看7兆。（本報資料照片）

房市買氣緩步回溫，中央銀行總裁楊金龍指出，房市今年來成交量有增加的趨勢，其中房價部份，中古屋價格也有成長趨勢，就整體房市走勢來看，目前算是一個溫和成長盤整格局，透露房市「最壞的情況過去了」。

暗示6月不會升息

央行昨日同時公布，3月全體銀行房貸餘額來到6.7兆元，續創歷史新高，尤其年增率衝上4.71％，創16個月來最大增幅，主要是季節性因素，因今年春節連假落在2月，多數買賣交易遞延至3月，因而在3月出現大量。

至於房貸族最關心的利率，楊金龍表示，升不升息要由央行理監事會集體決定，但他稍稍露了口風，表示以目前情況來講，通膨壓力不大，與3月的情況「沒有多大的改變」，暗示6月不會升息。

台景氣烏雲愈來愈大

至於前央行總裁彭淮南任內，訂出的豪宅及房貸管制措施是否鬆綁，楊金龍並未鬆口。不過央行官員私下透露，目前管制豪宅貸款成數6成，但因豪宅價格波動起伏大，對金融機構影響比較大，這還要一段時間觀察。

不過，在央行看好房市回溫之際，台灣經濟研究院昨上修今年經濟成長率(GDP)0.11個百分點，預估值來到2.45%，不過，隨陸美貿易戰愈打愈烈，加上地緣政治風險、金融市場波動大等，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，「不確定因素讓烏雲愈來愈大，油門感覺踩不下去」，下半年經濟情勢沒那麼樂觀。

新台幣創今年新低

匯率方面，受美元10年期公債利率持續往3％關卡靠攏，國際資金重返美國本土，推升美元匯價，新台幣已經連續4個交易日貶值，昨日終場貶值4.4分，以29.660對1美元作收，把今年升幅全吐了回去，創今年新低價。

對於外資近日動向，立委關切外資4月匯出金額多大？楊金龍說，外資4月匯出確實較多，應超過30億美元（約新台幣880億元）。

楊金龍表示，央行會密切觀察外資動向並維持匯市穩定，就他來看，匯出原因內外皆有，外當然是美國升息，牽動資金回流美國，其次則為蘋果手機銷售欠佳（指台積電對第2季展望保守），導致外資賣超台股並匯出。

(中國時報)