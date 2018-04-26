清查OBU帳戶 大砍近3成

2018年04月26日 04:12 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

為年底亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑做好準備，金管會主委顧立雄表示，已經將OBU（國際金融業務分行）帳戶全部「清洗一遍」。金管會銀行局長邱淑貞指出，經過通盤清查，OBU帳戶18萬多個中有近3成、5萬多個被關閉。

金管會主員顧立雄昨日出席立法院財委會，就「銀行銷售TRF（目標可贖回遠期契約）業務檢討」進行專題報告，有立委針台灣OBU長年被稱「黑白舞」，不只被國外機構評出金融隱匿度比開曼還高，就連法務部也直指「OBU」不夠透明，是今年洗錢防制評鑑第一風險。

顧立雄坦言，OBU帳戶一直被視為最高風險的一塊，為了年底洗錢防制評鑑，要求將OBU既有帳戶全部「清洗一遍」，全數完成客戶盡職調查（CDD）；有些已無交易往來的靜止戶沒有回應，就會選擇關閉其帳戶，或是要求客戶回應，但沒有回應，以及無法確認實質受益人等，銀行也會將其關戶。

邱淑貞指出，銀行局統計2017年6月時OBU帳戶數為18萬多戶，至今年3月底剩13萬多戶，9個月間已經關閉5萬多、近3成問題帳戶。

顧立雄表示，不僅是台灣，全世界對OBU都如火如荼地清查，金管會另外也要求清查OIU（國際保險業務分公司）、OSU（國際證券業務分公司）等，並且積極對金融機構舉行模擬考，為此他有信心台灣能通過年底的洗錢防制評鑑。

(中國時報)