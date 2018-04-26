都更商機 吳寶田上看7兆

2018年04月26日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府祭出重賞，大力推動公劃更新！繼南港案後，將公劃更新首波適用對象優先擴及大同、萬華、中正等區，台北市副市長林欽榮預估6年內有望締造3兆產值。不過，業界期許更高。不動產開發公會理事長吳寶田表示，加速全台逾30年老屋更新，將可帶動營造業及關連性產業產值逾7.27兆。

台北市政府昨日邀集產官學界舉辦公劃都市更新論壇，林欽榮指出，2000年台北市府依據《都更條例》劃定更新地區，19年未通盤檢討，許多獎勵早已失效，所以北市府配合都市計畫，納入捷運TOD再結構、災害應變強化等策略，重新劃定總計70群落、550公頃公劃更新範圍，並祭出重賞，引導民間參與，預計今年9月陸續推出，首波以大同區、萬華區、中正區為優先。

林欽榮並重炮抨擊，中央都市計畫通盤檢討審議慢半拍，北市府送進3件通盤檢討案，至今1年半，卻無一案審議結果出爐。但他強調，公劃更新案是體制上的大改革，可依《都市計畫法》或《都更條例》申辦，不受影響。

吳寶田指出，依內政部106年第4季資料統計，全台平均屋齡29.53年，30年以上老舊建築物占總住宅46.53％，而台北市平均屋齡更高，來到33.1年，30年以上老舊建築物占全市總住宅數高達66.88％。5樓以下老舊建築多無設置電梯，再加上台灣屬地震頻繁國家，且已步入高齡化社會，除凸顯都更的必要性及急迫性外，也蘊含巨大商機。

吳寶田提出三大建議，首先，之前北市府公告的公劃更新獎勵失效，建議市府儘速辦理都市計畫通盤檢討，擴大劃定都更，恢復時程等容獎及投資抵減；其次，未來更新計畫的擬定或變更，應整體考量。此外，若已依更新計畫進行規劃設計，可免再疊床架屋的審議。如此一來，才能夠真正加速都更的推動及提升民間投資的誘因。

不動產開發公會全聯會祕書長于俊明也建議，公劃更新應可納入《危老條例》、《都更條例》等相關重建法規，此外與會學者也建議簡化都更審議流程及提高民間參與誘因。

(中國時報)