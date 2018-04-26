李紀珠加薪案 橫生波折

2018年04月26日 04:12 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

新光金副總吳欣盈（本報資料照片）

被喻為金融圈第一美女副董事長的新光金副董事長李紀珠，一齣加薪案不僅扯出多種版本，更掀起雙姝怨的熱議！24日剛宣布與元富證券換股合併的新光金控，25日一早即揭露獨董林美花針對李紀珠加薪案的保留意見。新光金表示，林美花主張李紀珠重要性增加，且過去身兼兩職都未加薪，應提高月薪、增加績效獎金等，但另二位獨董未同意，僅建議小幅增加薪水，因此林美花要求出具保留意見。

新光金董事會的故事不停有內部人爆料，24日再傳李紀珠在董事會中「淚崩」、「萌生去意」，最後被慰留；新光金則沒有澄清李紀珠是否在董事會中口頭請辭，只表示其職務沒有變動，且外傳的許多消息都非事實，昨日的確通過新光金副董調薪案。

新光金昨日一早揭露市場許多人都看不懂的重訊，即林美花在薪酬委員會及董事會中出具保留意見，一時間大家都以為林美花是反對李紀珠調薪案，但新光金說，林美花是支持李紀珠應大幅加薪及增加績效獎金等，以替新光金留才，但另二位獨董李正義與李勝彥則以李紀珠職務減少卻加薪，恐引起股東爭議，認為若不把關，恐有背信之虞。

最後兩位獨董只同意小幅度增加李紀珠薪水，新光金形容「大約是要一塊，給五毛」，但薪水是機密，不便對外透露，而林美花則要求揭露其保留意見。

不過，薪酬委員會及新光金董事會通過對李紀珠部分加薪案，卻再度引爆風雨。25日李紀珠宣布新光金控併元富證券時，有自稱「讀者」向媒體爆料，李紀珠請辭新光金副董事長，隨後新光金因獨董要求揭露其支持李紀珠加薪的保留意見，又扯出新光金董事長吳東進大千金、新光金副總吳欣盈對李紀珠加薪有意見，且還事先與李正義及李勝彥在開薪酬委員會前密會。對此新光金澄清，並無此事，兩位獨董並無事前進入吳欣盈辦公室等情況。

(中國時報)