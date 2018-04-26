新光雙姝怨 顧立雄要查

2018年04月26日 04:12 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

新光金控內部到底在吵什麼？金管會要查。金管會主委顧立雄25日表示，會讓檢查局去了解新光金近來在媒體爆出的各式內部爭議，到底發生什麼事，包括李紀珠加薪案、公司治理情況等。

新光金內部則表示，歡迎金管會來金檢，屆時就會「水落石出」，澄清很多外界錯誤的訊息。

新光金控副董事長李紀珠自105年8月傳出要到新光金任職，就一路風風雨雨，與新光金控董事長吳東進長女、新光金副總吳欣盈有些針鋒相對，彼此不斷發出聲明，解釋對方的質疑。

從傳出吳東進三顧茅蘆請李紀珠到新光金出任總經理，就開始有李紀珠「高薪卻沒有KPI考核、不主持法說會」等批評傳出，李紀珠也發出關於自己KPI的四點聲明，之後也在106年5月首次主持新光金線上法說，並解釋之前二次法說遇上大陸出差才缺席，並非不願意主持。

去年底新光金股價站穩10元，今年初可轉債轉換比率提高，投資人願意持有新光金股票，降低新光金籌資成本，且員工認股不少人有獲利，吳東進甚至很開心說過年前多給員工一筆紅包；今年新光金首季獲利166.27億元，4月又宣布要與元富證換股合併財務或股價表現都大幅好轉。

但3月新光金董事會就通過李紀珠專任金控副董，免兼金控總經理，市場再傳出有金控要以上億年薪控角李紀珠，雖然沒有人承認此傳聞，但新光金24日通過李紀珠加薪案，內部表示，的確是為了留人。

不過此加薪案卻又在媒體上出現各種爆料，還有獨董出具保留意見。顧立雄表示，會請檢查局針對新光金內部爭議，了解公司董事會運作的情況。

(中國時報)