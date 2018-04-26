國共論壇 最快5月中旬登場

2018年04月26日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北─北京報導 呂佳蓉、／台北─北京報導

大陸國台辦昨晚證實，國台辦主任劉結一於北京會見了負責籌辦國共論壇的國民黨大陸部主任周繼祥一行。據有關人士透露，劉結一與周繼祥就國共論壇事宜，單獨談論約40分鐘，有關國共論壇籌辦進度，雙方共識是，只要蔡政府放行，就由黨主席吳敦義親自率團，中共總書記習近平將與吳會談，萬一蔡不准，「如果是連戰要去，那就連戰辦公室自己去談，黨部不涉入」。

若連戰去 黨部不涉入

有關人士還說，吳敦義的登陸申請，在4月底前會送出，國共論壇時間則定在5月中下旬左右，在中共總書記習近平6月訪問北韓之前。該人士還說，周劉雙方也就惠台31條討論，國台辦說，惠台肯定會擴大執行，現在上桌的只是一盤大菜，還有很多措施會陸續端出來。

國台辦指出，劉結一在會中表示，「我們堅持一個中國原則的九二共識，反對台獨分裂活動」，積極推動包括國共兩黨在內的兩岸各領域交流合作，努力增進兩岸同胞共同利益和心靈契合。

在昨早國台辦記者會上，國台辦發言人馬曉光表示，國共兩黨正密切溝通，且「溝通順暢」。他指出，自2005年來，國共兩黨在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，進行了多層面交流，且取得積極成果。

吳月底送出登陸申請

周繼祥與國民黨代表一行，今將與涉台學者座談，主題為今年九合一選舉與兩岸關係，中午則與全國台聯餐敘並交流，下午安排北京市參訪後，搭晚班機返台，結束兩天一夜北京行。

總統府發言人黃重諺表示，有關吳敦義擬赴大陸一事，截至目前都未收到申請。他說，總統府卸任涉密管制人員的出境申請，府方會依照《國家機密保護法》，以及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」辦理相關審核。

針對近來劉結一分別會見新北市長朱立倫、南投縣長林明溱等泛藍縣市長，大陸是否擬在台北和上海之外，搭建其他「雙城論壇」？馬曉光表示，大陸秉持著「兩岸一家親」的理念，對於縣市交流，只要對兩岸關係和兩岸縣市交流性質有正確認知，任何台灣縣市與大陸交流都不存在問題。

(中國時報)