遏獨 國台辦將採進一步行動

2018年04月26日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

談及解放軍18日在台海實彈軍演，大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，這場軍演傳達的訊息「十分清晰明確」；賴清德「台獨」言論，對台海和平穩定進行公然挑釁，責任必須由民進黨當局承擔。若台獨勢力「繼續恣意妄為，我們將進一步採取行動」。

馬曉光昨在國台辦記者會強調，解放軍軍演傳達訊息「十分清晰明確」。大陸有堅定意志、充分信心和足夠能力，挫敗任何形式台獨分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整。「如果台獨勢力繼續恣意妄為，我們將進一步採取行動。」

針對大陸國台辦稱「台獨勢力繼續，將進一步採取行動」，陸委會昨晚表示，對岸切勿再生事端，唯有放棄武力恐嚇，務實溝通，才有可能化解兩岸分歧。

不過，對於下一步行動是否意味對台動武，馬曉光僅稱，大陸有最大的誠意、盡最大的努力，追求和平統一的前景，但絕不容忍「台獨」，絕不允許「台獨」勢力把台灣從中國分割出去。

馬曉光指出，儘管兩岸「尚未統一」，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。2008年5月20日至2016年5月20日，在「九二共識」基礎上，兩岸關係和平發展；這就是兩岸關係現狀。

馬曉光直言，民進黨當局上台後，放任縱容「去中國化」的「台獨」分裂活動，干擾和阻撓兩岸交流合作，製造兩岸對立，賴清德的「台獨」言論，進一步對台海和平穩定進行公然挑釁。這個責任必須由民進黨當局承擔。

至於大陸對台施壓，是否與「兩岸心靈契合」有所衝突，馬曉光反駁，大陸採取一系列行動，針對的是「台獨」勢力及其活動，為的是防止台灣民眾的福祉因「台獨」圖謀而受到損害。民進黨不要混淆視聽。破壞心靈契合的恰恰是少數「台獨」勢力推動「去中國化」。

而美國務院反對任何一方改變現狀，馬曉光說，「台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，堅決反對任何外部勢力插手干涉。」而美海軍陸戰隊可能進駐AIT新址，馬也強調，堅決反對台灣與大陸建交國進行任何形式的官方往來和軍事聯繫；有能力挫敗一切挑釁兩岸關係的行為。

(中國時報)