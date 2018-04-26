跨海峽團聚 彌合兩岸傷口

大陸抗戰老兵楊懷亮一見在台灣的堂妹，激動落淚。（楊家鑫攝）

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中國時報
／台北報導

一場又一場戰爭，劃開兩岸一道生離死別、骨肉分離的傷口，為了見證世紀傷口的一點點彌合，深圳市龍越慈善基金會昨舉辦「跨越海峽的團聚」活動，組織老兵後代來台祭拜先人、骨灰回遷。有人7歲時，父親就隨國府遷台，直至他70多歲垂垂老矣，才有機會來台將父親骨灰帶回家鄉與母親合葬。許多團聚的故事正在台灣發生，擁抱與淚水成為最常見的畫面。

秉承「撫慰戰爭創傷，宣導人文關懷」宗旨，由深圳市龍越慈善基金會主辦的「跨越海峽的團聚」活動24日組織近百名老兵後代來台，昨天前往忠烈祠祭拜，並舉行親人團聚會。今明幾天將兵分多路，帶部分家屬取回老兵骨灰，回遷故鄉。

龍越慈善基金會理事長孫春龍表示，看到許多親人相聚的淚水，但更多的是擁抱，「兩岸之間，親人之間，需要的也只是一個擁抱」；希望透過民間努力，用人性與愛，跨越歷史與黨派，跨越海峽的隔閡，彌合歷史的傷痛。

現場有許多親人相聚的感人畫面，93歲的湖南抗戰老兵楊懷亮一見失散在台灣、80多歲的堂妹，眼淚就止不住；來自雲南的70多歲老人陳建興，患有耳疾又一貧如洗，7歲時父親就渺無音訊，即使後來與在台灣的父親聯絡上，卻始終沒有錢來台見最後一面，而此行終於有機會將父親骨灰帶回家鄉與母親合葬。

來自長沙的王湘源則帶著妻子來台見同父異母的妹妹一家人，當年父親隨國府來台時，他還在母親肚子裡，兩岸隔絕數十年無音訊，所以父親在台灣又娶妻生子。他說，活動主題就是人性與愛，可撫平一些兩岸傷口。

(中國時報)

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