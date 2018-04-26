李敖83歲冥誕 李戡首曝父親遺囑

2018年04月26日 04:11 中國時報 宋秉忠 ／台北報導 ／台北報導

4月25日是作家李敖83歲冥誕，北京大學畢業的李敖長子李戡在接受中視《改變的起點》節目訪問時，首度公布父親的親筆遺囑；李敖把他所有著作的著作權都交給妻子王志慧，等李戡有能力經營時，再全數轉交給他，「以為發揚」。李戡引用《孝經》詮釋，所謂孝的本義就是「立身行道，揚名於後世，以顯父母」。

在李戡眼中，李敖是一個標準的慈父。李敖重視孩子的學習，但從不管成績，因此，李戡每次考試成績不理想，回家就先找父親在成績單上簽字，透過父親逃避母親的責備；李敖很少要孩子「好好上課」，反而老說「讀書要靠自己，老師只是輔助」。

李敖不贊成以考試為目的的「硬式教育」，也曾在立委任內多次質詢教改造成學生課業負擔過重，但是根據李戡回憶，對於子女教育，父親最後還是回歸到務實面，也就是承認考試還是要應付。

一生反權威的李敖，與子女相處從不擺出說教的架子，反而是透過生活經驗、生動的比喻去打動孩子，達到教育的目的。舉例說，李戡管人閒事，李敖就笑他：「別人拉屎，你屁股疼。」

對錢的觀念，李敖像一般父親一樣，是用年輕時沒錢而遭受的屈辱來教育孩子要奮發努力賺錢，但他同時也用身教讓孩子體會到「君子愛財，取之有道」的道理。李敖告訴孩子：錢很重要，沒錢一切都是空的；但對讀書人來說，有錢才能保住氣節，才不用向人低頭。

李戡立志要在學問上，繼承父志並發揚光大，但在對待女人的問題上，李戡卻把李敖當成負面教材；他表示，自己要盡早結婚，盡早生孩子，因為父親及爺爺晚婚，都沒見到孫子，無法享受到含飴弄孫的天倫之樂。

李敖關心台灣政治、關心兩岸和平，即使面臨生死關頭，也不改其志。李戡透露，去年5月父親一度病危住進加護病房，剛清醒就叫他打開電視收看國民黨主席選舉，並預測吳敦義會當選；而一心期待兩岸和平統一的李敖最擔心的是，蔡英文控制不住局面，最終走上阿扁的老路，轉向台獨，加上台灣不斷內耗內鬥，最後把自己給玩垮了。

(中國時報)