檢磨刀霍霍 馬行使緘默權

2018年04月26日 04:11 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

台北地檢署偵辦三中案，25日二度傳訊前總統馬英九，檢察官原準備26項證據、擬出63個問題要訊問馬，但馬在近4小時的庭訊中行使緘默權，這是馬因案出庭首度行使緘默權外，也是繼陳水扁後第二位因案行使緘默權的卸任元首，北檢強調馬身為前國民黨主席，有義務做出合理說明，呼籲馬應配合司法調查。

備妥26證據63問題

北檢27日下午仍將再傳喚馬說明，預料馬仍將繼續緘默，但北檢也決定如期傳喚，北檢強調，這2次的庭訊，都是與馬英九辦公室聯繫後，經馬本人同意，傳票也合法送達給馬，馬緘默是其訴訟權利，予以尊重。

檢方指馬不良示範

北檢25日一早以被告身分傳喚馬，包括前台北市長郝龍斌、前總統府副祕書長羅智強等人在北檢大門，高呼「拒絕司法迫害，馬英九加油」口號聲援。庭訊後，馬發表聲明痛批北檢以14.5個小時的「疲勞訊問」，以及鋪天蓋地對外散布不實偵查資訊，企圖引導輿論，毀滅他的人格和名譽，強調如果北檢另有考量「要起訴」，他雖不好戰，但也從不畏戰。

扁馬因案相繼緘默

但北檢回應，三中案經過長達1年之密集偵查，馬就其處理黨產過程，有義務做出合理說明。馬身為國家前元首，又曾身兼國民黨黨主席，竟在3個半小時訊問緘默不答，深表遺憾。

北檢表示，馬英九質疑北檢洩密，向最高檢察署及高檢署聲請移轉三中案，最高檢及台高檢均函覆，指馬的聲請於法無據，因此馬聲稱移轉程序應由檢察署處理才合法，是馬搞錯了法律程序。北檢批馬對國民做不良示範。

北檢並強調，三中案因涉及馬英九及多位知名人士，所以從偵辦迄今，外界甚為關注，媒體也大篇幅報導，但是媒體絕大多數的報導內容都與事實不符，北檢曾經10次發出新聞稿澄清，馬明知此事，竟仍一再混淆事實誤導民眾，北檢除表遺憾外，也呼籲馬應配合司法調查，協助還原事實真相。

(中國時報)