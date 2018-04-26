150警淚別 下輩子再做同事

2018年04月26日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

「小郭、家豪，任務結束，一路好走！」國道警察郭振雄和葉家豪23日在中山高麻豆路段取締違規車輛，遭大貨車追撞身亡。家屬25日將2名員警的遺體，從柳營移到台南市立殯儀館，移靈車隊專程繞回新市分隊，150名國道警察含淚敬禮送別，場面哀戚。

國道公路警察局第四大隊大隊長蕭裕仁落淚說「小郭和家豪工作認真，卻發生這種遺憾，希望他們一路好走。」副大隊長王怡仁也難過指出，「希望下輩子再做同事，兄弟永遠是兄弟，我們會永遠懷念他們。」

昨天上午9點左右，在國道警車擔任前導車之下，郭振雄、葉家豪的遺體車隊先抵達他們工作的國道新市分隊繞行，150名國道員警在現場列隊送行，不少員警更難掩淚水，忍痛敬禮呼喊，「小郭、家豪，任務結束了！」隨後車隊分別前往2人新化、永康住處，最後再移靈台南市立殯儀館。

葉、郭遺體先後抵達市立殯儀館，葉父在旁泣不成聲，令人鼻酸；一旁的國道、地方協勤員警立正行舉手禮，「家豪，下車了！」、「振雄，搭電梯了！」遺體送到殯儀館地下室的冰櫃區保存，家屬雙手合十、哀慟逾恆。

蕭裕仁說，2員警靈堂將設在景行廳，直到告別式前接受民眾前往致哀；至於公祭告別式時間，仍待雙方家人協調確定。

當簡易靈堂設置完成時，肇事司機陸乙豪偕同妻子突然現身，並跪在靈堂聲淚俱下。但葉家豪家人見狀，情緒激動；葉妻質問陸男「跪有用嗎？要不要去看一下，你把他們撞成什麼樣子？」陪同上香的陸妻哭說，「我應該阻止他，都是我的錯！」不斷請求家屬原諒。

郭振雄的兒子表示，他也是司機，可以體諒大車司機的辛苦；希望對方能用這個親身經歷，提醒所有大車駕駛別再疲勞駕車，以免釀成更多悲劇。

(中國時報)