麻疹感染者 從寬認定職災

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中國時報
／台北報導

為了配合麻疹防疫，行政院跨部出擊，衛福部呼籲民眾不必恐慌搶打疫苗，宣導正確防疫資訊，勞動部則決定比照2003年SARS的防疫，從寬認定麻疹感染的職業災害，讓民眾免於工作壓力而做好自主健康管理。

立法院衛環委員會昨進行「麻疹疫情現況及相關因應措施」專案報告，衛福部部長陳時中重申，台灣的疫苗施打累積了健全的基礎，民眾搶打疫苗是不必要的。

陳時中表示，此波麻疹疫情還不能算是大流行，民眾不用恐慌而搶打疫苗，而且疫苗接種後2周才會產生保護力，現在搶打的意義不大。

立委王育敏質詢表示，現在民眾想要施打疫苗而找不到怎麼辦？一般民眾要不到疫苗、醫院也沒有疫苗，而想要出國的人只能自求多福，疫苗還要多久才能補足？陳時中指出，大約1個月後才有疫苗進貨。

立委陳瑩質詢麻疹有否必要認定職災？勞動部職業安全衛生署副署長周登春表示，為了有助減緩麻疹疫情，勞動部同意從寬認定此波麻疹為職災，只要是在工作場所感染都將比照職災照顧，申請勞保給付，但如果是在旅遊之中感染麻疹就不能視為職災。

對於勞動部放寬麻疹的職災標準，疾管署署長周志浩表示歡迎，他說自主管理者因無生活壓力，不必擔心扣薪而「撐」著身子去工作，應有較高意願配合在家監測，可有效防止疫情擴散。

國內麻疹疫情突發且特殊，勞動部希望配合防疫，讓高風險族群安心休養，避免在工作場域傳播疫情。其實勞動部是比照依照2003年台灣爆發「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）的做法，從寬認定職災規定。

(中國時報)

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