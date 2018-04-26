公投綁大選 爆量領15張選票

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中國時報
／台北報導

年底公投綁大選，中選會主委陳英鈐25日接受廣播訪問時說，「現在要提公投案好像去便利超商那麼容易」，預估年底有超過10個公投案將綁大選，公投票比選票還多，民眾領票時「領到的會是一疊」。若以9合1選票本身最多高達5張估計，年底公投綁大選，選票加公投票可能超過15張。

年底9合1選舉選票依直轄市及縣市不同，投票人領票張數分別是3到5張不等，6都及基隆、新竹、嘉義3個省轄市，需領取市長、市議員、里長選票；縣轄市需領取縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表、村里長；6都山地原住民，包含新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、高雄市茂林區的選民，可領區長、區代表2張選票，加計市長、市議員、里長，共5張選票。

中央及地方選委會負擔選務、票務工作已屬繁重，若加上為數可能超過10個以上的公投案，選票的印製、領取及開票作業，堪稱有史以來最大挑戰。

陳英鈐昨接受媒體訪問時說，他預估公投案到年底會有超過10案成案，屆時公投票會比選票還多，民眾領到的票「會是一疊」。

陳英鈐並說，截至目前為止，中選會受理的公投案已高達27案，《公投法》修正降低提案門檻後「提案好像去便利超商那麼容易」，只要1879人就可以達到提案門檻。

(中國時報)

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