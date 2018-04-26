黃煌雄批時力 扭曲人格

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中國時報
／台北報導

促轉會主委被提名人黃煌雄25日至立法院司法法制委員會備詢，再被時力立委追問當時他針對前檢察總長黃世銘的彈劾案，到底投了支持還是反對票。黃煌雄聲明強調彈劾案採祕密投票，事涉職務尊嚴、監察院尊嚴，爆料即為觸法，反批時力指控企圖扭曲他人格，令人費解。

時力立委徐永明質疑黃煌雄在黃世銘彈劾案中投下反對票，要求黃表態當時到底投了什麼票。民進黨團總召柯建銘替黃緩頰，表示黃世銘案他自己就是當事人，最想了解的也是他，但是當他聽到要提名黃為促轉會主委，他馬上就贊成。柯還反問時力，過去在行使其他同意權的時候，可以公開你們到底投了誰嗎？接到選民服務時，可以問民眾當初投誰嗎？

國民黨立委林為洲也替黃煌雄說話，林質疑，既然法律規定要祕密投票，就應該遵守保密原則，如果張揚自己投給誰也是觸法，「立委逼你表態是要逼你違法嗎？」

黃煌雄也發表聲明，強調他對黃世銘案的基本態度，是認為黃世銘違反偵查不公開原則，涉及洩密及違反《通保法》並無疑義，經法院判決有罪定讞，他尊重法院判決；黃世銘彈劾案投票他都是秉良心行事，對他在彈劾案投票的不實報導與人格質疑並不公平。

黃煌雄說，他與黃世銘素昧平生，依照監察院規定，彈劾案的審查需祕密開會並進行祕密投票，不得對外公開投票行為，此事涉及職位尊嚴，更涉及監察院尊嚴，這是監委的義務，「因此對於黃世銘案的爭論，我不活在別人舌頭下。」

黃煌雄強調，他監委任內完成544件調查案，是用生命在工作，交出精實的工作成績，「卻被不是我所負責的黃世銘案『勾勾纏』，甚至企圖扭曲人格，實在令人費解。」

(中國時報)

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