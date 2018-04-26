雙北吃到飽月票 擬納入台鐵

2018年04月26日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

雙北推出1280元公共運輸定期票，30天內可無限次搭乘台北捷運、雙北段次公車，並享北市YouBike前30分鐘免費，至今已賣出19.3萬張，對通勤族堪稱一大利多。台北市長柯文哲25日在臉書直播，被問及月票使用範圍能否再擴大？他表示，上路3個月再來思考下一步，未來最可能結合台鐵。

上路3個月後再檢討

柯文哲臉書「便當會」直播進入第4場，昨與北市交通局長陳學台暢聊交通政策，其中民眾最關心的雙北吃到飽月票，4月16日推出至今10天，銷售已近20萬張。不過仍有民眾建議，未來可跨縣市推動，或是進一步納入台鐵或國道客運。

柯文哲表示，之後最可能結合台鐵，尤其是基隆到板橋那段，一定有乘車需求，但執政還是要穩健，這陣子會把民眾建議納入考量，3個月後來檢討，屆時還要跟台鐵談判。

對台北市長柯文哲計畫將台鐵基隆到板橋段納入月票使用範圍，新北市交通局表示，因牽涉經費補貼，屆時基隆市政府也應編列經費補助。

新北市交通局長王聲威表示，目前雙北1280月票的合作機制中，台北市、新北市政府都有編列預算補貼，如果將範圍擴及到基隆市的台鐵，除需要和台鐵討論可行性，也需和基隆市政府洽商負擔範圍。

另外，鶯歌、樹林的新北市民是否也應該納入？甚至桃園地區前往台北的通勤人口也不少，是否也該一併納入？

王聲威指出，透過推廣1280月票來鼓勵民眾多多利用大眾運輸工具，當然是好的方向，但使用量增加後，價格也可會隨之調整；另根據捷運、公車、鐵路運輸、國道客運的使用模式不同，未來可能以「分眾」概念推出不同的優惠月票。

可能推分眾優惠月票

另外，柯文哲也談到捷運路網，他表示，現在台北捷運需要最外圈環狀聯捷起來，新北市中環段年底會完工，後續還有南、北環段，東區也在規畫南北向捷運路線。話鋒一轉，柯還忍不住抱怨，以前政府蓋捷運速度太慢了，也不知道為什麼，過去那時代就是慢，「我會比較快，會加速推動。」

至於最為人詬病的內湖交通，柯文哲強調，一直有做局部改善，但要改善整體內湖交通，一定要等到東側南北向捷運完工，或松山機場遷建後，由松機跨河過去，從基隆河直通到內湖，現只能每天做一點改善，至少不要變得更差。

(中國時報)