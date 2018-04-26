雙北1280月票 擬結合台鐵

台北市長柯文哲（右二）、新北市長朱立倫（左二）4月宣布雙北共推1280元定期月票，由於反應熱烈，柯文哲25日表示可能納入基隆到板橋的鐵路通勤族。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

雙北推出1280元公共運輸定期票，30天內可無限次搭乘台北捷運、雙北段次公車，並享北市YouBike前30分鐘免費，至今已賣出19.3萬張，對通勤族堪稱一大利多。台北市長柯文哲25日在臉書直播表示，未來最可能納入基隆到板橋的台鐵通勤族。對此新北市交通局長王聲威認為，應該也將鶯歌、樹林的通勤族納入。

初步考量基隆板橋段

柯文哲臉書「便當會」直播進入第4場，昨與北市交通局長陳學台暢聊交通政策，其中民眾最關心的雙北吃到飽月票，4月16日推出至今10天，銷售已近20萬張。不過仍有民眾建議，未來可跨縣市推動，或是進一步納入台鐵或國道客運。

柯文哲表示，目前打算先讓月票上路3個月，再蒐集資料決定下一步。但他也說，之後最可能結合台鐵，尤其是基隆到板橋那段，一定有乘車需求，但執政還是要穩健，這陣子會把民眾建議納入考量，3個月後來檢討，屆時還要跟台鐵談判。

對此新北市交通局長王聲威表示，新北市使用鐵路的通勤族並不限於基隆到板橋，鶯歌、樹林甚至桃園也有許多鐵路通勤族，也應該考量納入。

新北盼納入鶯歌樹林

王聲威指出，新北市幅員廣大，有不少地方也都有大眾交通運輸工具的需求，像林口地區目前也部份民眾利用國道客運通勤，卻未能使用1280元的優惠月票，成為遺珠之憾。

王聲威表示，由於新北市各地民眾需求不同，未來希望根據捷運、公車、鐵路運輸、國道客運的使用模式不同，以「分眾」概念推出不同的優惠月票，讓民眾能夠獲得最適合使用的方案。

(中國時報)

雙北吃到飽月票 擬納入台鐵

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