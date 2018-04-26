牛欄河起泡魚死 關西人抗議

2018年04月26日 04:12 中國時報 葉臻 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

桃園市龍潭區立運特化公司3月12日發生火警，造成大量清潔劑流入水中，在牛欄河上形成大量泡沫，關西鎮代會主席劉德樑發起「還我乾淨牛欄河」運動，25日與自救會成員北上到桃園市政府前抗議，並提出4大訴求要求桃園市環保局達成，「否則不排除10天後再來抗議」。

劉德樑表示，從立運特化公司流出的泡沫讓牛欄河中的吳郭魚、鱸鰻大量死亡，「水如果沒有毒，魚怎麼會死」，懷疑牛欄河上游有工廠偷排廢水，導致沿岸農田受害、地下水汙染，更別說喝下游鳳山溪水的新竹縣民，「桃園市長鄭文燦不要只在乎桃園人」。

疑有工廠偷排汙水

牛欄河自救會組員羅功奇指出，牛欄河尾端流入鳳山溪，鳳山溪流經新埔、竹北與新豐，影響新埔、竹北人的飲用水品質，雖關西人無直接喝到牛欄河流入的水，但周圍都是菜園、田園，等於影響了整個食物鏈。

劉德樑也提出4大訴求，要求桃園市府於3個月內提出工廠遷廠輔導計畫，若環保局不接受，不排除10天再北上抗議。

將與竹縣合作監測

環保局表示，火警後工廠動用203人、10多台抽水車進行消泡，環保局也持續1周每天派出6至8名稽查員監督，並針對牛欄河橋、親水橋、東安古橋下進行水質檢測，除水面漂浮泡沫外，現場水質均無異常情形，自2016年1月1日至2018年3月31日止，也共稽查154次牛欄河上游流域事業單位，查獲違反環保法規規定告發6次，共裁處54萬4000元，並沒有包庇。

環保局日前派員至關西與自救會解說，環保局副局長劉建中25日也親上火線安撫自救會情緒，並在會議室裡開會協調，強調事發當天就已依水汙染防治法第30條向廠商開罰，未來會跟竹縣合作進行水質監測，也會準備相關資料給居民、統計相關應變及清理作業所衍生費用向業者求償。

(中國時報)