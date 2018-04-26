梧棲要捷運 市府允爭取延伸

梧棲民眾拉白布條要求捷運藍線到台中港，連老人家也推著孫子到場爭權益。（陳淑娥攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中捷運藍線只到沙鹿火車站，近300名梧棲民眾不滿被邊緣化，25日聚集拉白布條抗議，疾呼捷運延伸到台中港區，以台中港旅客服務中心為起點，進入台中火車站。台中市交通局允諾將向中央力爭，盼能「一次核定、分期發包」。

公嬤帶孫抗議 力爭權益

近300位梧棲人25日在市議員尤碧鈴帶領下，聚集在台中港旅客服務中心門口，拉起白布條，高喊「捷運藍線到港區、反對被邊緣化！」連阿公、阿嬤也推著嬰兒車，帶著孫子一同加入抗議，為後代子孫力爭權益。

尤碧鈴強調，大型商場坐落在梧棲，許多單位也都在這裡，每天上下班人潮好幾萬人，但捷運始終到不了，捷運只到沙鹿、山手線到清水，都沒梧棲的份，她要求市府不要開空頭支票，才能真正落實市港合一。

尤碧鈴指出，梧棲及台中港是市府設定3大副都心之一，捷運藍線規畫不應只到沙鹿，必須由沙鹿火車站延伸到4公里外的台中港，未來藍線通車後，才能同時有台鐵海線及雙港捷運，鐵路、捷運及公路客運三合一的交通轉運中心。

盼「一次核定 分期發包」

捷運工程處長黃國書允諾，藍線一定要到梧棲，將極力向中央爭取「一次核定、分期發包」，讓台中港更繁榮。台中市交通局長王義川強調，台中捷運藍線計畫已獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，並由交通部審查通過，日前陳報行政院核定中。

台中捷運藍線西起沙鹿車站，行經台灣大道進入市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯，再進入台中大車站，全程約39分鐘，全線21.3公里，共設15座車站。

(中國時報)

牛欄河起泡魚死 關西人抗議 嘉縣長選戰 吳育仁拚翁章梁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。