梧棲要捷運 市府允爭取延伸

2018年04月26日 04:12 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中捷運藍線只到沙鹿火車站，近300名梧棲民眾不滿被邊緣化，25日聚集拉白布條抗議，疾呼捷運延伸到台中港區，以台中港旅客服務中心為起點，進入台中火車站。台中市交通局允諾將向中央力爭，盼能「一次核定、分期發包」。

公嬤帶孫抗議 力爭權益

近300位梧棲人25日在市議員尤碧鈴帶領下，聚集在台中港旅客服務中心門口，拉起白布條，高喊「捷運藍線到港區、反對被邊緣化！」連阿公、阿嬤也推著嬰兒車，帶著孫子一同加入抗議，為後代子孫力爭權益。

尤碧鈴強調，大型商場坐落在梧棲，許多單位也都在這裡，每天上下班人潮好幾萬人，但捷運始終到不了，捷運只到沙鹿、山手線到清水，都沒梧棲的份，她要求市府不要開空頭支票，才能真正落實市港合一。

尤碧鈴指出，梧棲及台中港是市府設定3大副都心之一，捷運藍線規畫不應只到沙鹿，必須由沙鹿火車站延伸到4公里外的台中港，未來藍線通車後，才能同時有台鐵海線及雙港捷運，鐵路、捷運及公路客運三合一的交通轉運中心。

盼「一次核定 分期發包」

捷運工程處長黃國書允諾，藍線一定要到梧棲，將極力向中央爭取「一次核定、分期發包」，讓台中港更繁榮。台中市交通局長王義川強調，台中捷運藍線計畫已獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，並由交通部審查通過，日前陳報行政院核定中。

台中捷運藍線西起沙鹿車站，行經台灣大道進入市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯，再進入台中大車站，全程約39分鐘，全線21.3公里，共設15座車站。

(中國時報)