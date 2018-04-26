嘉縣長選戰 吳育仁拚翁章梁

2018年04月26日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

國民黨25日通過提名前黨籍立委吳育仁參選嘉義縣長，早有準備的吳育仁也預告28日將辦首場政見會，對照藍營蓄勢待發，獲民進黨提名的翁章梁同步宣誓行動綠團隊啟動，強調民進黨整合成功，朝年底取得勝利邁進，對手千呼萬喚始出來，翁章梁也期待年底選舉是一場正面且充滿挑戰性的選戰。

吳育仁 28日辦政見會

經過漫長程序，吳育仁昨正式獲黨中央提名，相較民進黨人選早在3月底定，且經過初選歷練，起步較晚的吳育仁不覺得自己居於劣勢，表示自過年前被黨中央徵詢過後，他就開始走訪基層，並著手規畫縣政藍圖，「時間並沒有浪費」，強調他將訴求人民覺醒作主，給嘉義縣一個新的機會。

縣議員王啟澧以自己也要拚選舉為由辭掉黨部主委一職，並希望吳育仁身兼主委替年底選戰打拚，吳育仁表示尊重黨中央的安排，但他身為參選人，希望能站在督導作戰的高度，和黨部、各基層參選人一起打選戰。

就在國民黨宣布縣長人選同時，翁章梁競選團隊也選在新港鄉公所辦行動綠團隊首場介紹會，由於初選時，新港鄉長林茂盛、議員葉孟龍力挺議長張明達，昨2人到場皆呼籲鄉親支持翁章梁當縣長，高喊大團結同時，也在營造整合成功氛圍。

翁章梁 黨內整合成功

翁章梁說，接下來他和黨提名的參選人組成的行動綠團隊將走訪18鄉鎮，以新的團隊形象，爭取更多選民支持，並強調雖然初選激烈，但在蔡英文總統見證下，他和張明達展現合作態度，就是整合開始，且整合過程也非常順利，相信新團隊一定能發揮母雞帶小雞的效果，「期待年底的選舉結果」。

(中國時報)