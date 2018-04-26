全台最美國小 即起謝絕參觀

2018年04月26日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

豐源國小學童的粉筆創作也被破壞，小朋友特別在左下角留言「請勿破壞」。（莊哲權攝）

有「全台最美小學」美譽的台東縣豐源國小是台東觀光熱點，卻因為缺德的遊客製造髒亂、噪音，甚至破壞公物，決定即日起包括平日及假日，均不對外開放，校長吳秀金說，沒有公德心的遊客只是少數，只是這些少數一直在重複，已經對師生造成困擾。

豐源國小 台東火紅景點

豐源國小校舍藍白相間的地中海式建築是台東火紅的景點，校方原本假日開放遊客進入校園，卻是災難的開始。校長吳秀金說，長期以來因為遊客帶來的垃圾量增加， 每逢周一早上，小朋友打掃校園不是為了給自己清淨的求學空間而是為了遊客，成了負面教育。

她說，上星期幼兒園舉辦藝術展覽，星期一到學校才發現積木被破壞，幼兒園的器材也都是大人在玩，就連小朋友的籃球架，有也大人也去灌籃，造成器材毀損，學童的放在室外的美勞創作，也會莫名其妙少了1角。

另外，因為不能跟遊客搶場地，學校不敢在假日辦活動，假日1天最少7、8台遊覽車來觀光，同時有2名導遊分別拿著麥克風大聲嚷嚷，苦了到學校研習的師生，暑假老師到學校加班，為了避開噪音還得緊閉門窗，這時也會有遊客敲門借廁所。

不再開放 還我安寧空間

她說，缺乏公德心的遊客雖然只是少數，但是這些少數一直在重複，最近校園安全問題頻傳，經老師討論後，決定即日起不開放校園，還給師生安寧的學習空間。

台東縣政府教育處長張志明表示，如果是站在觀光繁榮的角度，遊客製造的髒亂還勉強可以容忍，但是如今教材遭破壞，對於觀光客確實有必要做規範。

(中國時報)